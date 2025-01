Co jeśli Domański nie wypłaci pieniędzy dla PiS? "Tysiące protestów wyborczych"

Przewodniczący PKW poinformował w środę w Polsat News, że Komisja zbierze się w poniedziałek i może wówczas przygotować dla ministra finansów wyjaśnienia będące odpowiedzią na jego pismo.

- Jest to w tej chwili przedmiotem oceny przez PKW. Zbierzemy się w poniedziałek. Mam nadzieję, że podejmiemy w tym zakresie jakieś rozstrzygnięcie – powiedział Marciniak. - Mam nadzieję, że dojdziemy do konsensusu, a przynajmniej kompromisu i nie będzie to zgniły kompromis – dodał.

Przypomnijmy że 30 grudnia PKW podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 r. W tej samej uchwale podkreślono, że jest ona wynikiem orzeczenia, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu Konstytucji i Kodeksu wyborczego. Orzeczenie dotyczące sprawozdania PiS wydała Izba Kontroli i Spraw Publicznych, której status budzi wątpliwości co do tego, czy jest ona sądem ustanowionym ustawą. PKW odnotowała ten fakt, ale zaznaczyła, że nie przesądza, czy Izba ta jest sądem, ani o skuteczności jej orzeczenia. Minister finansów jako organ zobowiązany do wykonania uchwały PKW i wypłaty subwencji, zwrócił się do PKW o wykładnię tej – jak stwierdził - wewnętrznie sprzecznej, warunkowej uchwały. Natomiast Sylwester Marciniak 9 stycznia poprosił ministra Domańskiego o wskazanie podstawy prawnej jego wniosku o wykładnię uchwały PKW. W odpowiedzi z 15 stycznia minister finansów wskazał przepisy Konstytucji RP, Kodeksu wyborczego i innych ustaw, które "świadczą o tym, że obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć władzy publicznej jest oczywistą częścią naszego porządku prawnego oraz działań administracji publicznej, w tym także PKW".

Sylwester Marciniak: niepotrzebny ping-pong wymiany pism w sprawie pieniędzy dla PiS

Merytorycznej odpowiedzi minister Domański jeszcze nie otrzymał, ale tydzień temu PKW zdecydowała, że jej udzieli. Do tego czasu PKW uzgodni jej ostateczną treść na podstawie dwóch wariantów, które mieli do dziś przygotować członkowie Komisji.