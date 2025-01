Zmiany w projekcie ustawy incydentalnej Szymona Hołowni. Kto orzeknie o wyborach?

Czytaj więcej Opinie Prawne Bosek, Żmij: O ważności wyborów powinien orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie Sąd Najwyższy powinien orzekać o ważności wyborów w pełnym składzie, a o skargach wyborczych i protestach oraz finansowaniu partii politycznych w składach wyłanianych w drodze losowania - piszą Leszek Bosek i Grzegorz Żmij.

Akceptacji komisji nie uzyskała też poprawka zgłoszona przez posłów Konfederacji, którzy proponowali, żeby sprawami wyborczymi i stwierdzaniem ważności majowych wyborów zajmował się Sąd Najwyższy w pełnym składzie wraz z kwestionowaną Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Sejmowa komisja zagłosowała za to za poprawką wniesioną przez posła PSL Mirosława Orlińskiego. Zgodnie z nią sprawy protestów wyborczych oraz o ważności najbliższych wyborów rozstrzygać miałoby 15 sędziów SN z najdłuższym stażem w tym sądzie.

Propozycję tej modyfikacji pozytywnie ocenił wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Jego zdaniem poprawka ta załatwi problem wątpliwości związanych z legalnością procesu wyborczego. - Co do kierunku poprawki, to wydaje się on właściwy i zapewni zgodność z prawem kontroli wyborów – stwierdził Mazur.

Projekt ustawy incydentalnej Hołowni trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie, które ma odbyć się w środę. Niewykluczone zatem, że jeszcze w tym tygodniu Sejm przeprowadzi głosowanie w sprawie uchwalenia zmian.