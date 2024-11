Małgorzata Kozak: Nowy nadzór nad AI, ale nadal brakuje całościowego podejścia

Do zadań Komisji należy kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia 2024/1689 i ustawy, działania wspierające rynek wewnętrzny UE, monitorowanie i rozwój AI, przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa AI, opiniowanie projektów aktów prawnych, rozpatrywanie naruszeń przepisów AI, realizacja zadań nadzoru rynku, publikacje edukacyjne, współpraca międzynarodowa, gromadzenie orzecznictwa, tworzenie piaskownic regulacyjnych, prowadzenie rejestru skarg oraz wydawanie interpretacji. Komisja może również upoważniać Przewodniczącego, Zastępców oraz pracowników Biura do podejmowania działań w ramach jej kompetencji, w tym do wydawania decyzji i postanowień.

Wśród kompetencji Komisji, bardzo interesująca jest możliwość wydawania interpretacji przepisów rozporządzenia 2024/1689 oraz ustawy w indywidualnej sprawie przez Przewodniczącego Komisji, choć możliwość dokonywania wiążącej interpretacji rozporządzenia UE przez polski organ budzi wątpliwości w świetle prawa UE. Wniosek może dotyczyć istniejącego lub przyszłego stanu faktycznego, zwłaszcza w zakresie kwalifikacji systemu jako sztucznej inteligencji i oceny ryzyka. Wniosek kosztuje 150 zł zgodnie z Ordynacją podatkową. Opłaty za wydawanie interpretacji indywidualnych są przychodem Biura Komisji.

Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań analogicznych do tych, które obowiązują już na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, pozwalając KRIBSI m.in. na kontrolę podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia 2024/1689 i ustawy. Kontrolujący mogą przeprowadzać czynności w siedzibie podmiotu lub miejscu jego działalności, wchodzić na teren i do obiektów, żądać udostępnienia dokumentów oraz zabezpieczać materiały. Mają prawo do oględzin, przetwarzania danych osobowych i opieczętowywania lokali w zakresie koniecznym do kontroli. Ochronie podlega tajemnica adwokacka i radcowska, ale wyłącznie zewnętrznego pełnomocnika. Odwołania od decyzji Komisji rozpatruje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podsumowanie. Co dalej z polską AI i nową komisją do spraw sztucznej inteligencji?

Proponowane działania wprowadzają nowatorskie rozwiązania, mające zapewnić kontrolę nad rozwojem i wdrażaniem sztucznej inteligencji. Jednak brakuje w nich konkretnych mechanizmów, które zachęcałyby przedsiębiorców do inwestycji w tę dziedzinę.