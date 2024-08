Rozwód u notariusza podoba się młodym Polakom. Powstał raport na ten temat

Uproszczona procedura rozwodowa — jakie daje korzyści

– Przewiduję, że odsetek niezdecydowanych osób prawdopodobnie zmniejszy się, gdy pojawi się więcej szczegółów dotyczących zmian i terminu ich wdrożenia. Ludzie często potrzebują pełniejszej informacji, aby móc podjąć świadomą decyzję. Gdy zrozumieją, jak w praktyce będzie funkcjonował rozwód u notariusza, wielu z nich może bardziej przychylnie spojrzeć na to rozwiązanie. Prawdopodobnie będą bardziej skłonni opowiadać się za zmianami, gdyż uproszczona procedura rozwodowa jest atrakcyjna ze względu na potencjalne oszczędności czasu i kosztów – przekonuje Kamil Jura.

Jego zdaniem to właśnie osoby z badanej grupy, a więc w wieku 18–35 lat, prawdopodobnie częściej korzystałyby z tego rozwiązania niż przedstawiciele innych grup wiekowych. Zazwyczaj cenią sobie one szybkość, prostotę i efektywność w załatwianiu spraw formalnych.

– Dodatkowo osoby w wieku 18–35 lat mogą mieć mniej skomplikowane sytuacje majątkowe i rodzinne, co czyni rozwód u notariusza bardziej atrakcyjnym. Starsze stażem małżeńskim osoby często mają bardziej złożone zobowiązania, takie jak wspólne dzieci, kredyty czy majątki. To może skłaniać je do wybierania tradycyjnych procedur rozwodowych, które oferują bardziej szczegółowe rozwiązania w takich sprawach – zwraca uwagę współautor raportu.