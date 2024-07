W jednej z ostatnich spraw SN wskazał np., że przy podziale majątku dorobkowego głównym celem sądu jest wygaszenie konfliktu między byłymi małżonkami, także na przyszłość. O tym, że były mąż otrzymał nieruchomość, przesądziło to, że w ocenie sądu trudno byłoby go eksmitować, miał pieniądze na spłatę byłej żony, a ona mogła zapewnić sobie mieszkanie (więcej na ten temat: „Dostał mieszkanie po rozwodzie, bo trudniej go eksmitować”, „Rzeczpospolita” z 2 lipca 2024 r.).

Sygnatura akt: CSK 4344/23