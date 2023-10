Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób, które nie otrzymują zasądzonych przez sąd alimentów z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to uzależnione jest od spełnienia m.in. kryterium dochodowego.

Reklama

Do 30 września 2023 r. kwota kryterium wynosiła 900 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października została zwaloryzowana i wynosi 1209 zł. Zastosowanie ma też tzw. zasada złotówka za złotówkę - przekroczenie limitu nie oznacza automatycznego pozbawienia prawa do świadczenia, a jedynie pomniejszenia go odpowiednio o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Czytaj więcej Administracja Niesolidnych rodziców nie należy premiować Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Waloryzacja w 2023 r. jest pierwszą przeprowadzoną na zasadach wprowadzonych ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Przewiduje ona, że co 3 lata kwota kryterium dochodu zwiększa się o wskaźnik waloryzacji - procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota kryterium dochodowego będzie przeliczana co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość wyniesie tyle, ile wynosiłaby, gdyby waloryzacja była przeprowadzana co roku.

Najczęściej alimentów nie płacą ojcowie lub matki na swoje dzieci. Jeśli alimentów nie uda się wyegzekwować także z pomocą komornika, to wówczas drugi rodzic może wystąpić o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę. Takie świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli dziecko uczy się w szkole lub studiuje - do ukończenia 25 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z funduszu przysługują bez względu na wiek.