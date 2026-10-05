Oskarżona 37-latka podduszała syna poduszką, szarpała go za odzież i włosy, chwytała i unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia, a także podnosiła na dziecko głos. Zdjęcie ilustracyjne.
To ojciec dziecka powiadomił policję o gehennie swojego syna, a funkcjonariusze zatrzymali kobietę. Od 23 listopada 2025 r. przebywa w areszcie. Grozi jej od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lubaniu poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska. Śledczy nie ustalili, ile miesięcy matka dopuszczała się agresji wobec rocznego syna, mają jednak pewność, że działo się to w ubiegłym roku i trwało do 22 listopada 2025 r. Wówczas 37-letnia obecnie kobieta usłyszała prokuratorskie zarzuty.
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- Kobieta znęcała się nad rocznym synem, podduszając go poduszką. Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała je i unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia, a także podnosiła na nie głos. To znęcanie nagrywała telefonem komórkowym, a następnie wysyłała filmiki do ojca dziecka, byłego jej partnera, chcąc w ten sposób zmusić go do powrotu do domu - przekazała prok. Węglarowicz-Makowska.
„Oskarżona częściowo przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką. Jak podała, działanie wobec dziecka wynikało z chęci skrzywdzenia partnera” - opisali treść zeznań 37-letniej kobiety śledczy.
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Prokurator miał wątpliwości co do stanu psychicznego agresywnej matki. Skierowanie aktu oskarżenia do sądu poprzedziła więc obserwacja psychiatryczna. Biegli psychiatrzy rozpoznali u 37-latki zaburzenia świadomości, ale orzekli, że nie jest chora psychicznie ani niedorozwinięta umysłowo.
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