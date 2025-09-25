Rzeczpospolita
Prawo
Działki rodziny Mateusza Morawieckiego. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura umorzyła sprawę okazyjnego zakupu działek przez rodzinę Mateusza Morawieckiego w 2002 roku.

Publikacja: 25.09.2025 16:25

W latach 2017-2023 Mateusz Morawiecki pełnił funkcję premiera

Karpacz, 03.09.2025. Poseł PiS Mateusz Morawiecki podczas XXXIV Forum Ekonomicznego w Hotelu Gołębiewski

W latach 2017-2023 Mateusz Morawiecki pełnił funkcję premiera

Foto: Jarek Praszkiewicz/PAP

Jan Skoumal

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie sprzedaży działek przez wrocławską parafię. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chodzi o sprzedaż działek na rzecz rodziny byłego premiera w rządzie PiS Mateusza Morawieckiego. Materiał dowodowy, tyczący się sprzedaży nieruchomości sprzed ponad 20 lat, nie dał wystarczających podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Działki kupione przez rodzinę Mateusza Morawieckiego. Prokuratura umarza śledztwo

„Podstawą tej decyzji była analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, w tym obecnego i poprzednich proboszczy wskazanej Parafii i nabywców działek, uzyskanej i dołączonej do akt sprawy dokumentacji oraz akt postępowań karnych prowadzonych przez inną jednostkę organizacyjną Prokuratury” - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Były premier Mateusz Morawiecki
Prawo karne
Kolejne problemy byłego premiera? Śledczy wracają do głośnej sprawy

Jak czytamy, przeprowadzone przez prokuraturę czynności „nie dostarczyły dostatecznych danych wskazujących na fakt zaistnienia czynu zabronionego”.

Sprawa dotyczy sprzedaży trzech działek rolnych we wrocławskim Oporowie – jednej o powierzchni 1924 m2, a dwóch pozostałych o łącznej powierzchni 14,8 ha – będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety. Zostały one w 2002 roku sprzedane rodzinie Mateusza Morawieckiego za kwotę 700 tys. zł. Kontrowersje narosły wokół ceny sprzedaży działek, która mogła być zaniżona. Ponadto, w 2001 roku Morawiecki jako radny dolnośląskiego sejmiku miał dostęp do planów inwestycji Wrocławia oraz całego województwa, co mogło zapewnić mu informacje dot. późniejszej transakcji, czemu polityk stanowczo zaprzeczył.

W 2021 roku miało dojść zaś do sprzedaży działek za znacznie wyższą kwotę.

„Fakt późniejszej sprzedaży tych działek za kwotę znacznie przekraczającą kwotę zakupu, jakkolwiek może budzić kontrowersje, to jednak de facto nie wpływa to na prawnokarną ocenę zachowania się stron umowy z 2002 roku” - czytamy w komunikacie prokuratury.

– Powodem umorzenia postępowania jest brak danych, które dają podstawę aby stwierdzić, że celowo i świadomie działano na szkodę parafii – powiedziała PAP rzeczniczka wrocławskiej prokuratury prok. Karolina Stocka-Mycek.

Do umorzenia doszło z powodu niemożności stwierdzenia, na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy doszło do przestępstwa. Z kolei w zakresie ewentualnej korupcji, przyjmowania łapówek oraz przekroczenia uprawnień postępowanie zostało umorzone, gdyż doszło do przedawnienia karalności.

Źródło: rp.pl

