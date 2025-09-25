Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie sprzedaży działek przez wrocławską parafię. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chodzi o sprzedaż działek na rzecz rodziny byłego premiera w rządzie PiS Mateusza Morawieckiego. Materiał dowodowy, tyczący się sprzedaży nieruchomości sprzed ponad 20 lat, nie dał wystarczających podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Działki kupione przez rodzinę Mateusza Morawieckiego. Prokuratura umarza śledztwo

„Podstawą tej decyzji była analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, w tym obecnego i poprzednich proboszczy wskazanej Parafii i nabywców działek, uzyskanej i dołączonej do akt sprawy dokumentacji oraz akt postępowań karnych prowadzonych przez inną jednostkę organizacyjną Prokuratury” - czytamy w komunikacie.

Jak czytamy, przeprowadzone przez prokuraturę czynności „nie dostarczyły dostatecznych danych wskazujących na fakt zaistnienia czynu zabronionego”.

Sprawa dotyczy sprzedaży trzech działek rolnych we wrocławskim Oporowie – jednej o powierzchni 1924 m2, a dwóch pozostałych o łącznej powierzchni 14,8 ha – będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety. Zostały one w 2002 roku sprzedane rodzinie Mateusza Morawieckiego za kwotę 700 tys. zł. Kontrowersje narosły wokół ceny sprzedaży działek, która mogła być zaniżona. Ponadto, w 2001 roku Morawiecki jako radny dolnośląskiego sejmiku miał dostęp do planów inwestycji Wrocławia oraz całego województwa, co mogło zapewnić mu informacje dot. późniejszej transakcji, czemu polityk stanowczo zaprzeczył.