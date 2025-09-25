Aktualizacja: 25.09.2025 18:27 Publikacja: 25.09.2025 16:25
Karpacz, 03.09.2025. Poseł PiS Mateusz Morawiecki podczas XXXIV Forum Ekonomicznego w Hotelu Gołębiewski
W latach 2017-2023 Mateusz Morawiecki pełnił funkcję premiera
Foto: Jarek Praszkiewicz/PAP
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie sprzedaży działek przez wrocławską parafię. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chodzi o sprzedaż działek na rzecz rodziny byłego premiera w rządzie PiS Mateusza Morawieckiego. Materiał dowodowy, tyczący się sprzedaży nieruchomości sprzed ponad 20 lat, nie dał wystarczających podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.
„Podstawą tej decyzji była analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, w tym obecnego i poprzednich proboszczy wskazanej Parafii i nabywców działek, uzyskanej i dołączonej do akt sprawy dokumentacji oraz akt postępowań karnych prowadzonych przez inną jednostkę organizacyjną Prokuratury” - czytamy w komunikacie.
Czytaj więcej
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała w poniedziałek o podjęciu na nowo postępowania w...
Jak czytamy, przeprowadzone przez prokuraturę czynności „nie dostarczyły dostatecznych danych wskazujących na fakt zaistnienia czynu zabronionego”.
Sprawa dotyczy sprzedaży trzech działek rolnych we wrocławskim Oporowie – jednej o powierzchni 1924 m2, a dwóch pozostałych o łącznej powierzchni 14,8 ha – będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety. Zostały one w 2002 roku sprzedane rodzinie Mateusza Morawieckiego za kwotę 700 tys. zł. Kontrowersje narosły wokół ceny sprzedaży działek, która mogła być zaniżona. Ponadto, w 2001 roku Morawiecki jako radny dolnośląskiego sejmiku miał dostęp do planów inwestycji Wrocławia oraz całego województwa, co mogło zapewnić mu informacje dot. późniejszej transakcji, czemu polityk stanowczo zaprzeczył.
W 2021 roku miało dojść zaś do sprzedaży działek za znacznie wyższą kwotę.
„Fakt późniejszej sprzedaży tych działek za kwotę znacznie przekraczającą kwotę zakupu, jakkolwiek może budzić kontrowersje, to jednak de facto nie wpływa to na prawnokarną ocenę zachowania się stron umowy z 2002 roku” - czytamy w komunikacie prokuratury.
– Powodem umorzenia postępowania jest brak danych, które dają podstawę aby stwierdzić, że celowo i świadomie działano na szkodę parafii – powiedziała PAP rzeczniczka wrocławskiej prokuratury prok. Karolina Stocka-Mycek.
Do umorzenia doszło z powodu niemożności stwierdzenia, na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy doszło do przestępstwa. Z kolei w zakresie ewentualnej korupcji, przyjmowania łapówek oraz przekroczenia uprawnień postępowanie zostało umorzone, gdyż doszło do przedawnienia karalności.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie sprzedaży działek przez wrocławską parafię. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chodzi o sprzedaż działek na rzecz rodziny byłego premiera w rządzie PiS Mateusza Morawieckiego. Materiał dowodowy, tyczący się sprzedaży nieruchomości sprzed ponad 20 lat, nie dał wystarczających podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas