Czy Mieszko R., domniemamy sprawca śmiertelnego ataku na UW, przyznał się do winy? Obrona przedstawia wersję inną niż prokuratura

Obrońca domniemanego sprawcy mec. Maciej Zaborowski w czwartkowej rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaprzeczył, jakoby jego klient przyznał się do zarzucanych mu czynów. Takie informacje zaś – podczas konferencji prasowej – poprzez swojego rzecznika prok. Piotra Antoniego Skibę, przekazała prokuratura.

W tej sprawie – w chwili publikacji tekstu – obie strony wciąż prezentują odmienne stanowiska.

Wyjaśnienia, które domniemany sprawca złożył w prokuraturze - a których szczegółów nie można ujawnić - prok. Skiba oceniał jako „nielogiczne i niespójne”. Jego zdaniem „rozum tego nie pojmuje, co mogło być motywacją sprawcy”. Dodał też, że to na ich podstawie śledczy podjęli decyzję, iż potrzebna będzie opinia lekarsko-psychiatryczna.

Mec. Zaborowski precyzował z kolei, że jego klient złożył wówczas jedynie „obszerne oświadczenie dotyczące jego kondycji zdrowotnej”, ale on również nie mógł mówić o jego szczegółach.

Obrońca podkreślił, że „sytuacja, która miała miejsce na kampusie UW, jest "tragiczna i zupełnie niespotykana”.

– Nigdy nie powinno się do niej dopuścić i mam nadzieję, że się nie powtórzy. To tragedia dla ofiar, bo trudno nawet wyobrazić sobie ból tych ludzi i ich rodzin. Ale to też tragedia dla mojego klienta – młodego człowieka – i jego rodziny – skonkludował.