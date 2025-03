RPO wystąpiłem do prokuratury o informacje ws. przesłuchania Barbary Skrzypek

Jak zaznacza RPO, wystąpienie związane jest „z szerokim rezonansem społecznym jaki wywołały przekazy medialne odnoszące się do przesłuchania Barbary Skrzypek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 12 marca 2025 r.”

RPO: czy podczas przesłuchania Barbary Skrzypek zachowane były standardy?

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga wyjaśnienia to, czy podczas przesłuchania zachowane były standardy wynikające z obowiązujących przepisów i zasad ochrony praw świadka. W szczególności chodzi o zastosowanie przepisów kodeksu postepowania karnego umożliwiających odmowę dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika i wyjaśnienie przyczyn, dla których uznano, że ochrona interesów świadka nie wymagała dopuszczenia pełnomocnika Barbary Skrzypek do udziału w tym przesłuchaniu.

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła nagle w sobotę. Miała 66 lat. Przyczyna zgonu nie była początkowo znana. Wczoraj jednak zarządzono sekcję zwłok. Prokuratura przekazała, że przyczyną śmierci Barbary Skrzypek był rozległy zawał.