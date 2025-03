Poseł PiS Dariusz Matecki zrzekł się immunitetu – tym samym Sejm nie musiał zajmować się sprawą jego uchylenia. Nadal jednak otwartą kwestią pozostawało zastosowanie wobec polityka środków przymusu w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Do tego bowiem konieczna jest zgoda Sejmu. Dziś Sejm, większością 240 głosów za, wyraził na to zgodę.

Dariusz Matecki zostanie aresztowany? Poseł PiS zrzekł się immunitetu

Matecki podejrzewany jest przez prokuraturę o popełnienie sześciu przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości oraz z zatrudnieniem go w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Są one zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Krajowa złożyła pod koniec lutego 2025 roku w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu Mateckiemu. W środę 5 marca Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych podjęła decyzję o zarekomendowaniu Sejmowi, by uchylił immunitet posła PiS i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Matecki zrzekł się jednak immunitetu dobrowolnie.

– Zrzekam się immunitetu poselskiego. Jest to konsekwencją moich poglądów. Poseł nie powinien stać ponad obywatelem – stwierdził wtedy w Sejmie poseł PiS. Jak podkreślił, jest to jego „honorowe zobowiązanie wobec obywateli” mimo tego, że nie zgadza on się z prokuratorskimi zarzutami.