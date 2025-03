– Nie można uznać za bezprawne działania dokonanego w ramach porządku prawnego – przytoczył fragment wyroku Sądu Najwyższego zawarty w stanowisku Kaczyńskiego poseł Bogucki na posiedzeniu komisji.

Ponadto, użycie określeń „według mojego rozeznania” czy „według mojej oceny” nie nadaje, według Kaczyńskiego, kategorycznego charakteru jego wypowiedziom.

Czytaj więcej Prawo karne Mariusz Błaszczak straci immunitet? Ruch Adama Bodnara Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa klubu PiS i byłego wicepremiera, Mariusza Błaszczaka.

Immunitet Mariusza Błaszczaka, czyli plan „oddania napastnikowi połowy kraju” przez polityków PO

Z kolei w sprawie Mariusza Błaszczaka prokuratura planuje postawienie politykowi zarzutów przekroczenia uprawnień. Podczas pełnienia funkcji Ministra Obrony Narodowej odtajnił on w lipcu 2023 roku, a we wrześniu 2023 roku ujawnił fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP o kryptonimie WARTA-00101. Jest to dokument z 2011 roku, formułujący plany obrony przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji. Zakładał on oparcie obrony kraju na linii Wisły. Błaszczak zarzucił politykom PO, że planowali oni w razie ataku „oddanie napastnikowi połowy kraju”.

Uchylenie immunitetów politykom PiS oznacza możliwość postawienia im zarzutów i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej przed sądem.