Cykliczna akcja Straży Leśnej jest prowadzona przy wsparciu sił Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej. W tym roku potrwa do 12 marca. Jej celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa oraz pozostałych przejawów tzw. szkodnictwa łowieckiego, kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną, a także egzekwowanie, głównie od osób trudniących się zbieraniem zrzutów poroży, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Na spacer po poroże nie do każdego lasu

Poroże to twarda, kostna struktura, którą noszą samce krajowych jeleniowatych. Im większe i okazalsze tym lepiej świadczy o sile oraz możliwościach reprodukcyjnych samca łosia, daniela, jelenia i sarny. Oprócz funkcji reprezentacyjnej służy także jako broń podczas walk byków o samice. Po zakończeniu okresu godowego jest ono zrzucane. Proces zrzucania poroża odbywa się co roku – samiec gubi stare poroże, a w jego miejsce wyrasta nowe.

Poroże to cenne trofeum, za które punkty skupu płacą nawet kilkaset złotych (sprzedaż poroża poza punktami skupu może być ryzykowna, bo często jest nielegalna). Właśnie rozpoczął się sezon dla zbieraczy. Każdy, kto znajdzie w lesie taki dar natury, może go ze sobą zabrać do domu. Jest tylko jeden wyjątek: w przypadku znalezienia kompletnego wieńca, czyli poroża wraz z czaszką, należy powiadomić administrację Lasów Państwowych lub lokalne koło łowieckie. Jest ono bowiem własnością Skarbu Państwa albo obwodu łowieckiego.

Zbieranie poroża nie może stresować zwierząt

Zbierając poroża nie można podejmować działań, które miałyby u zwierzęcia przyspieszyć proces zrzucania poroża, ani stresować go swoją obecnością w pobliżu, czyli tropieniem. Nie można też ruszać na poszukiwania do lasów objętych stale lub czasowo zakazem wstępu, czyli m.in. parków narodowych, rezerwatów przyrody, obszarów zagrożonych pożarem, terenów upraw leśnych do 4 m wysokości, powierzchni doświadczalnych, ostoi zwierząt.