Były prezes spółki Orlenu zatrzymany w ZEA. Jest komunikat prokuratury

- Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie działania na szkodę spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstaw do wydanie postanowienia o przedstawieniu Samerowi A. i Marcinowi O. zarzutów popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 mln USD, będącej równowartością kwoty 1,5 mld PLN, poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej, tj. czynu z art. 296 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 306b § 2 k.k. - informuje prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Samer A. aresztowany na trzy miesiące

Do zatrzymania doszło 13 stycznia 2025 r. na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z uwagi na ukrywanie się Samera A. i Michała O. przed polskimi organami ścigania prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie o zastosowanie wobec Samera A. tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek uwzględnił i postanowieniem z 16 grudnia 2024 r. zastosował wobec Samera A. i Michała O. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od daty ich zatrzymania.

Decyzja Sądu pozwoliła na wdrożenie poszukiwań podejrzanych na podstawie tzw. czerwonej noty Interpolu, na obszarze Państw-członków tej Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (196 państw).

Informacja o zatrzymaniu Samera A. na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich skutkuje niezwłocznym przekazaniem stronie emirackiej wniosku o jego ekstradycję do Polski. Aktualnie wniosek Prokuratora Regionalnego w Warszawie o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję ww. poszukiwanego oraz załączone do niego dokumenty są analizowane w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej w zakresie spełnienia wymogów formalnych przewidzianych umową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych z dnia 22 września 2022 r. Umowa ta stanowi podstawę do skierowania wniosku o ekstradycję przez polską prokuraturę i przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej przez stronę emiracką.