Adam Bodnar zdecydował w sprawie wniosku o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, iż były minister sprawiedliwości 4 listopada po raz drugi, bez usprawiedliwienia, nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. W związku z tym komisja podjęła decyzję o skierowaniu wniosków o zainicjowanie procedury uchylenia immunitetu posłowi PiS, a także o przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą. Zgodę na takie doprowadzenie musi wydać sąd.

Reklama

Prokuratura: odstąpienie od konstytucyjnej zasady nietykalności cielesnej posła uzasadnione

W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że wniosek Komisji został poddany analizie przez Zespół Śledczy Nr 3 Prokuratury Krajowej ds. Pegasusa.

Z analizy tej wynika, że „Sejmowa Komisja Śledcza wyczerpała określone w procedurze karnej możliwości przeprowadzenia czynności przesłuchania Zbigniewa Ziobro w charakterze świadka. Poseł został dwukrotnie prawidłowo wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka oraz zastosowano środki wymuszające jego stawiennictwo – 2 wnioski do sądu o nałożenie kar pieniężnych (art. 12 ust.1 i 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej). Do chwili obecnej Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał pierwszy wniosek, wydając w dniu 6 listopada 2024 r. postanowienie o sygn. akt VIII Ko 177/24 o ukaraniu Zbigniewa Ziobro karą w wysokości 2000 zł za niestawiennictwo na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej w dniu 14 października 2024 r.”.

Jak podkreślono, „działania te okazały się bezskuteczne, co uzasadnia odstąpienie od konstytucyjnej zasady nietykalności cielesnej posła w przypadku zaistnienia nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie organu”.



Prokuratura Krajowa przekazała, że „w związku z wystąpieniem okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobro na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej ds. Pegasusa Prokurator Generalny Adam Bodnar mając na uwadze zapewnienie sprawności i skuteczności przeprowadzenia postępowania przez tę Komisję, przekazał do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek w tym przedmiocie.”