Prof. Brunon Hołyst: Nędza i konflikty na tle finansowym. To one są sprawcami zabójstw

Myślę, że tak. Ludzie byli zdani sami na siebie. Mąż czy partner rano wstawał, może był pod wpływem silnej osobowościowo żony czy odwrotnie, i tak trwało do wieczora. Nic się nie zmieniało w życiu tych osób. Nie było wyjścia z domu do pracy, chwilami także nawet na zakupy, nie było nowych kontaktów z innymi ludźmi. Ta nuda, bycia z jedną osobą powodowały czasem agresję wobec niej. To narastało. I bywa, że kończyło się dramatem. Po pandemii wzrosła też liczba rozwodów, a one cały czas się jeszcze toczą. Ludzie doszli do wniosku, że nie potrafią ze sobą żyć.

Czy jest jakaś szansa wyjścia z tego impasu?

Trzeba by zastanowić się nad genezą rodziny, nad rodzajem stosunków w rodzinie, nad tym, że jednak rodzina to jest ta podstawowa organizacja społeczna, w której kształtują się charaktery młodych ludzi, często dzieci. No i może potrzebny jest cały wachlarz działań terapeutycznych w tym zakresie. I wydaje mi się, że każda taka sprawa o zabójstwo członka rodziny powinna być komentowana przez media z dużą dozą profilaktyczną.

Co pan ma na myśli?

Nie wystarczy poinformować o tym, że mąż zabił żonę; brat siostrę i jej dzieci. To jest rzeczywistość medialna. Chętnie się czyta, bo to sensacja. Warto pochylić się nad tym, co było powodem takiego ataku, a o tym mało się pisze. Nie wyjaśnia się jakiejś podstawy tej zbrodni. Warto byłoby się pokusić o ustalenie, co było przyczyną: dlaczego mąż pił i bił, dlaczego żona nie była dobra, bo powinna być lepsza, i tak dalej. O tym się w ogóle nie pisze. Wy, dziennikarze, komentujecie tylko sam fakt zabójstwa i jego metody. Potem wszyscy oburzamy się, że ten tragiczny fakt miał w ogóle miejsce.

Bo trudno się nie oburzać, panie profesorze, skoro słyszymy, że brat zabił całą rodzinę żony, bo nie dostał majątku; ojciec dziecko w zemście wobec żony, bo od niego odeszła; czy mąż zastrzelił żonę bo wybrała innego mężczyznę…