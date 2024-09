- Natomiast diecezja tarnowska, która utrzymuje się głównie z datków wiernych, nie ma żadnych specjalnie zgromadzonych środków na wypłatę zwłaszcza tak wysokich odszkodowań - przyznał rzecznik.

Biskup diecezji tarnowskiej oskarżony o brak reakcji na molestowanie

W kwietniu bieżącego roku Prokuratura Rejonowa w Tarnowie skierowała też do sądu akt oskarżenia przeciwko biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi J. Śledczy zarzucili mu, że nie powiadomił on niezwłocznie organów ścigania – a takie działanie narzucają przepisy – o tym, że dwaj inni podlegli mu księża mieli molestować nieletnich. Za taki brak działań grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Z zarzutami nie zgadza się tarnowska kuria, która przekonywała, że biskup dochował należytej staranności.

Jeden z przypadków, o których mowa to głośna sprawa ks. Stanisława P.; wielokrotnie alarmował o niej ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, do którego zgłaszały się ofiary duchownego. W sumie – według przekazów medialnych – miało być ich co najmniej kilkadziesiąt. Choć sprawa została umorzona z powodu przedawnienia, jedna z nich walczy o rekompensatę za krzywdę w sądzie.