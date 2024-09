„W toku sprawy – w oparciu o materiał dowodowy w postaci m.in. zeznań świadków oraz dokumentacji, w tym dotyczącej treści publikowanych przez podejrzaną – ustalono, że Emilia Sz. w okresie od 25.08.2018 r. do 27.01.2019 r. w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru za pośrednictwem Internetu pięciokrotnie znieważyła i pomówiła ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie o takie postępowanie i właściwości, które mogły go narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego” - czytamy w komunikacie.



Prokurator przedstawił początkowo Emilii Sz. we wrześniu 2023 r. trzy odrębne zarzuty, a następnie, w oparciu o pozyskany później materiał dowodowy, przedstawił jej w czerwcu bieżącego roku jeden rozszerzony zarzut, obejmujący w sumie pięć opisanych wyżej znieważeń i zniesławień, w tym te objęte uprzednio przedstawionym zarzutem. Jak podano w komunikacie, przesłuchana w charakterze podejrzanej Emilia Sz. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Oskarżonej, za zarzucany jej czyn, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.