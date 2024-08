Jak czytamy w komunikacie prasowym, celem wytycznych jest ujednolicenie standardów prowadzenia postępowań przygotowawczych w tej kategorii spraw. - Zostały one opracowane przez zespół prokuratorów, który przeprowadził badania aktowe 590 postępowań przygotowawczych prowadzonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2023 r. w prokuraturach rejonowych i okręgowych, zakończonych decyzjami merytorycznymi — wyjaśnia rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak.

Reklama

Przypomina ona, że prokuratura jako organ powołany do ścigania przestępstw jest zobowiązana do prowadzenia postępowań w sytuacji, gdy dochodzi do przerwania ciąży przy braku spełnienia ustawowych warunków dopuszczalności aborcji — art. 152 § 1 kk, udzielenia pomocy lub nakłania do przerwania ciąży — art. 152 § 2 kk oraz gdy odmowa przerwania ciąży powoduje skutki określone w art. 155-157 kk i art. 160 kk.

Wytyczne dla prokuratorów — co zawierają

- Zamieszczone w Wytycznych wskazówki metodyczne uwzględniają to, że prowadzone postępowania wkraczają w najbardziej intymną sferę życia kobiet oraz ingerują w ich prawa i wolności. Powinno to skłaniać prokuratora do zachowania najwyższego poziomu rzetelności i profesjonalizmu w podejmowanych czynnościach procesowych. Dokonanie czynności przesłuchania kobiety, która wyraziła zgodę na aborcję, powinno być przeprowadzone z poszanowaniem jej godności. Nie może prowadzić do jej wiktymizacji - podkreślono w komunikacie.



Prokurator Generalny zwraca uwagę, że przestępstwo z art. 152 § 2 kk ma charakter formalny co powoduje, że o jego popełnieniu decyduje udzielenie pomocy kobiecie ciężarnej do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów lub nakłanianie jej do tego. Prokurator musi więc ustalić, że doszło do wyczerpania znamion tego czynu wobec konkretnej, możliwej do identyfikacji kobiety, bez względu na to czy do przerwania ciąży doszło. Ustalenie, że doszło do upublicznienia abstrakcyjnej informacji o możliwości przerywania ciąży nie powoduje odpowiedzialności karnej.

Dokonując oceny prawnokarnej odmowy przeprowadzenia legalnej aborcji przez personel medyczny prokurator jest zobowiązany ustalić, czy odmowa ta wywołała u kobiety ciężarnej skutki z art. 155 kk – śmierć, art. 156 kk – ciężki uszczerbek na zdrowiu, art. 157 kk – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, art. 160 kk – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. - Jest to o tyle istotne, że sama odmowa nie stanowi przestępstwa — zaznaczono.