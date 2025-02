PKW zafunduje potrójny ból głowy ministrowi finansów. Będą trzy odpowiedzi na jego pytanie

Pat w sprawie dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości trwa. Poniedziałkowe posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, podczas którego miała zostać podjęta uchwała w sprawie treści odpowiedzi dla ministra finansów w tej sprawie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wobec spowodowanej chorobą nieobecności wiceprzewodniczącego PKW prof. Konrada Składkowskiego, komisja obradowała w ośmioosobowym składzie, a głosy na każdą z trzech propozycji odpowiedzi, rozłożyły się po równo (po cztery głosy za i cztery przeciw).

Dlaczego minister finansów Andrzej Domański poprosił o interpretację uchwały PKW

Chodzi o pismo, w którym Andrzej Domański prosi o interpretację uchwały PKW w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS. Dokument jest wewnętrznie sprzeczny, albowiem z jednej strony komisja oświadcza, że przyjmuje sprawozdanie finansowe, lecz z drugiej, że nie przesądza czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spaw Publicznych SN, której orzeczenie ją do tego obliguje – jest sądem. Dlatego minister Domański poprosił o interpretację uchwały, od której uzależnia decyzję o wypłacie ok. 11 mln zł dotacji. W dalszej konsekwencji ewentualne odrzucenie sprawozdania finansowego oznacza również pozbawienie partii Jarosława Kaczyńskiego subwencji z budżetu państwa, a to już oznacza, że na szali leży wypłata 78 mln zł w ciągu trzech lat.

PKW zamiast jednej odpowiedzi prześle jej trzy wersje

- Finalnie w toku prac nad tworzeniem odpowiedzi dla ministra finansów zostały wyrażone trzy stanowiska. W związku z tym, że żadna propozycja nie uzyskała większości w tym układzie, pan przewodniczący Sylwester Marciniak zdecydował, że wszystkie trzy zostaną przesłane ministrowi, razem z protokołem, który dokumentuje cały tryb procedowania – mówi „Rzeczpospolitej” mec. Paweł Gieras, członek PKW.