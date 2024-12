Przepisy nie nadążają za prekampanią prezydencką

Dlaczego wciąż tak się nie stało? – Trudno powiedzieć, czy ta i poprzednie władze nie chciały zmienić prawa, bo wydawało im się to zbyt skomplikowane. A przecież to prosta sprawa. Tak samo, jak kwestia dostosowania liczby mandatów do liczby wyborców w okręgach, która również nie została doprecyzowana – konkluduje były szef PKW.

Plakatowy problem

Podobnie sprawę ocenia radca prawny Aleksandra Trusewicz – jej zdaniem przepisy wymagają uzupełnienia. Luka w obecnych regulacjach jest szczególnie dostrzegalna przy okazji wyborów prezydenckich, kiedy stawia się na promocję konkretnej osoby, a zatem jest ona bardziej widoczna. Jednak mimo istnienia luki zdaniem ekspertki tym razem PKW może mieć twardy orzech do zgryzienia.

– Nie wiem, jak PKW oceni kwestię rozliczenia drukowania plakatów, na których np. zamieszczono roczną datę wyborów. Moim zdaniem jest to sprawa bardzo dyskusyjna. Wszystkie wydatki muszą przecież rozliczyć komitety wyborcze. Problem leży jednak w tym, że nie zostały one jeszcze utworzone, bo nie ma aktu dotyczącego zarządzenia wyborów – precyzuje prawniczka.

I nie wyklucza, że do Komisji mogą spływać zgłoszenia dokonywane przez inne komitety lub obywateli, dotyczące takich działań.

– A te kandydaci tłumaczą często np. prowadzoną aktywnością partyjną lub polityczną, rzekomo niezależną od kandydowania – zauważa. I przyznaje: – Choć nie jestem zwolenniczką ustawowego sankcjonowania każdego obszaru – w Polsce i tak jest takich obszarów zbyt dużo, w porównaniu z innymi krajami UE – uważam, że ten problem powtarza się przy każdych wyborach, więc trzeba wprowadzić zmiany – podsumowuje mec. Trusewicz.