obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;

nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;

nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Zakazy i nakładanie obowiązków dotyczących konkretnych obszarów czy miejsc mają być zarządzane przez właściwego wojewodę. Odmowa zastosowania się do tych ograniczeń podlega karze aresztu lub grzywny.

Jak zaznacza rząd w uzasadnieniu rozporządzenia, reżim stanu klęski żywiołowej ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie działań ratowniczych, usprawnić przemieszczanie się pojazdów niosących pomoc, a także usprawnić współdziałanie organów państwa.

W praktyce ten reżim oznacza, że można nakazać np. ewakuację z określonego terenu czy zakazać poruszania się prywatnymi samochodami. Naruszenie takich zarządzeń będzie przestępstwem. To istotna różnica w stosunku do sytuacji sprzed wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, gdy straż pożarna lub policja mogła jedynie apelować o ewakuację do osób zamieszkałych na danym terenie.

Powódź 2024. Co oznacza wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji. W trakcie ich obowiązywania ani w 30 dni po ich zakończeniu nie można urządzać wyborów do parlamentu ani prezydenckich. Nie jest też możliwe w tym czasie urządzanie ogólnokrajowego referendum.

Rząd, wydając w poniedziałek rozporządzenie o stanie klęski żywiołowej wykorzystał tylko niektóre możliwości ograniczenia praw obywatelskich z szerokiego wachlarza środków, jakie przewiduje ustawa o stanie klęski żywiołowej. Pozwala ona np. na zajęcie mienia ruchomego i nieruchomości na cele zwalczania powodzi, zakazie lub nakazie prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej, urzędową regulację cen czy reglamentację sprzedaży niektórych towarów.