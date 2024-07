Jak poszła matura 2024? CKE już podała ogólnopolskie wyniki

W tegorocznych egzaminach maturalnych wzięło udział 245 966 zdających z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy. Według informacji podanych przez CKE, egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc. maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie głównym (w maju 2024 r.). Wśród pozostałych zdających w maju 10,4 proc. nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co daje im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a 5,5 proc. musi czekać na kolejną szansę do maja 2025 r.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół średnich, 11,3 proc. miało prawo do poprawki, a nie zdało egzaminu 4,3 proc.

Wyniki matur 2024

Jak wyniki tegorocznych matur wyglądają w przypadku poszczególnych rodzajów szkół średnich? W 4-letnich liceach ogólnokształcących maturę zdało 88,6 proc., w technikach — 78,1 proc. Najgorszy wynik mają absolwenci branżowych szkół II stopnia — matury nie zdało tam prawie 60 proc. przystępujących.

Dobrze poszły matury młodym Ukraińcom. Zdało 77,7 proc., a 13,1 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu. Nie zdało polskiej matury 9,2 proc. obywateli Ukrainy.

Najwyższy odsetek zdanych matur CKE odnotowała w województwach małopolskim (87 proc.), mazowieckim oraz świętokrzyskim (86 proc.). Najniższy odsetek zdanych matur wystąpił w województwie opolskim — 81 proc.