We wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, iż skierował do Marszałka Sejmu "wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana Michała Wosia, posła na Sejm Rzeczpospolitej, do odpowiedzialności karnej za czyn z artykuł 231 par 1 i 2 Kodeksu karnego, w zbiegu z art. 296 Kodeksu karnego w związku z artykułem 11 par. 2 Kodeksu karnego”.

- Zarzuty, które są stawiane to zarzuty mówiące o nadużyciu funkcji przez funkcjonariusza publicznego, nadużycia zaufania, w kontekście wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. To czyny zagrożone karą od roku do lat 10 — wyjaśnił szef MS.

MS o powiązaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości z okręgami polityków Suwerennej Polski

Wieczorem na stronie resortu opublikowano komunikat zatytułowany "Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości a geografia wyborcza". Stwierdzono w nim, że "istnieje prawdopodobieństwo powiązania środków przyznawanych z Funduszu Sprawiedliwości z okręgami wyborczymi, gdzie kandydatami byli członkowie Suwerennej Polski, w tym byli członkowie rządu Zjednoczonej Prawicy". Zamieszczono również interaktywną mapę "Środki przyznane w Funduszu Sprawiedliwości poza naborami i konkursami w latach 2019–2023".

MS podało, że w okresie od 2019 do 2023 r. w trybie pozakonkursowym przyznano w sumie 2043 dofinansowań na łączną sumę 224 mln zł (w tym 201,1 mln zł w okręgach, gdzie startowali politycy Suwerennej Polski). Średnia przyznanych środków na jeden okręg wyborczy wynosiła 5,5 mln zł. Resort zwraca uwagę, że była ona wyższa tam, gdzie kandydowali członkowie Suwerennej Polski (7,7 mln zł) i jeszcze wyższa w tych okręgach, w których ostatecznie uzyskali mandat posła (9,3 mln zł).