- W sprawie tej wypowiedział się wstępnie TK zobowiązując ministra kultury do powstrzymania się na czas wszczętego przed TK postępowania od działań zmierzających do likwidacji lub rozwiązania spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz odwoływania i zawieszaniu członków zarządu przez walne zgromadzenie. A minister najwyraźniej nie zastosował się do postanowienia TK. Co można w tej sprawie jeszcze zrobić ?

- Przede wszystkim należy uchwalić ustawę wykonującą wyrok TK z 13 grudnia 2016 r. i uwzględnić w tej ustawie rolę KRRiTV w powoływaniu zarządów i rad. To jest obowiązek ustawodawcy. Wykonanie wyroku TK nie usunie skutków braku konstytucyjnej legitymacji działań podjętych przez ministra na podstawie KSH, ale realizowanych wbrew podstawowym zasadom państwa prawnego, do których Trybunał zaliczył (K 32/04) zakaz arbitralności w postępowaniu władzy i nakaz poszanowania godności człowieka – w tym przypadku godności dziennikarzy oraz tych, których pozbawiono dostępu do sygnału telewizyjnego. Należy też przemyśleć model relacji między większością i opozycją a mediami publicznymi. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie są dysfunkcjonalne.

- Prezydent Andrzej Duda publicznie powiedział, że została przez ministra Sienkiewicza rażąco złamana Konstytucja, że nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra zastępują ustawy, czy też zmieniają ustawy. Jakie narzędzia ma prezydent by takie działania powstrzymać?

- W uchwale w sprawie mediów Sejm zobowiązał się do „niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją”, czyli do uchwalenia ustawy. Minister nie mógł więc działać na podstawie ustawy, której nie było. Działał więc na podstawie prawa „tak, jak je rozumiał”, a więc bez właściwej podstawy prawnej, ponieważ ustawa o radiofonii i telewizji odsyła do ustawy o Radzie Mediów Narodowych, której zastosowanie z pominięciem KRRiTV TK wykluczył jako niezgodne z konstytucją. Prezydent uznał, że doszło do „rażącego złamania prawa”, a tego, według prezydenta, nie może usprawiedliwić przyszła zmiana przepisów, która też nie usunie skutków bezprawia. Ocena konsekwencji tej sytuacji należy do prezydenta.