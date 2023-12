Jest decyzja ws. 5 mld euro ze zmienionego KPO dla Polski

Chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia.

- Jeśli KE oraz Rada UE do końca grudnia zatwierdzą nasze pomysły na zmiany w KPO, w tym nowy rozdział RePowerEU, to będziemy mieli szansę na 20-proc. zaliczki powiązanej z nowym rozdziałem, czyli Polska może otrzymać ok 5 mld euro. To nie są jeszcze środki związane z wnioskami o płatność, to nie jest odblokowanie KPO, ale te zaliczki to pierwsze realne pieniądze, które możemy zobaczyć w Polsce z tego programu - mówiła w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Marzena Chmielewska, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

We wtorek 21 listopada Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę 5 miliardów euro zaliczki dla Polski ze zmienionego Krajowego Planu Odbudowy. Po pozytywnej rekomendacji KE decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej.



Co dalej? Po zatwierdzeniu zaliczki, kolejny krok to podpisanie umowy finansowej z Komisją Europejską a potem wypłata pierwszej transzy.

Przypomnijmy, iż zaliczki stanowią zaledwie 20 proc. całej kwoty w wysokości 23 mld euro, o którą Polska wystąpiła 31 sierpnia. Zaliczek nie dotyczą tzw. super kamienie milowe zawarte w głównej umowie o KPO, które przewidują konieczność zreformowania systemu dyscyplinarnego sędziów.