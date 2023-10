W niektórych przypadkach można się zabezpieczyć przed takim scenariuszem. Wyborca, który spodziewa się, że może w każdej chwili trafić do szpitala, np. kobieta w ciąży, powinien postarać się o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Pozwoli ono na dopisanie wyborcy do spisu przez komisję w szpitalu.

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub za pomocą strony internetowej mObywatel do czwartku 12 października włącznie. W urzędzie zaświadczenie wydawane jest od ręki. Może być wydane także osobie upoważnionej do odebrania.

Urna wyborcza przyjdzie do pacjenta w szpitalu

W szpitalach nie każdy wyborca, który chce zagłosować, będzie mógł pofatygować się do lokalu wyborczego. Nie oznacza to, że pacjenci unieruchomieni na łóżku szpitalnym, są pozbawieni możliwości oddania głosu.

- W odrębnych obwodach głosowania, czyli np. w szpitalach, komisje wyborcze muszą być wyposażone w tzw. urny pomocnicze. Członek komisji powinien z taką urną podejść do pacjenta i umożliwić mu wrzucenie karty do głosowania - mówi Marcin Chmielnicki.

W niekomfortowej sytuacji mogą się znaleźć osoby, które zostały dopisane do spisu wyborców w obwodzie w szpitalu, a tuż przed wyborami dostały wypis do domu. Jeśli zaktualizowany w sobotę spis wyborców w szpitalu będzie nadal zawierał nazwisko niedawnego pacjenta, będzie on musiał przyjechać do szpitala w niedzielę, żeby móc wziąć udział w głosowaniu.