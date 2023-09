Kalendarz wyborczy w Polsce na najbliższe lata

- w razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu (jest to możliwe w wyniku np. rozpadu koalicji rządowej, a w związku z tym utraty poparcia rządu przez sejmową większość)

Teoretycznie możliwe, choć w praktyce bardzo skomplikowane jest stworzenie rządu mniejszościowego, czyli takiego, który nie ma poparcia większości parlamentarzystów. Rządzenie w ten sposób jest więc bardzo utrudnione, ale możliwe. Taki rząd może powstać w drodze konstytucyjnej, jeżeli stworzenie rządu większościowego okaże się niemożliwe, bądź poprzez rozpad koalicji rządowej. Rząd mniejszościowy może zostać odwołany głosami większości ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów.

Jeśli jednak przedstawione alternatywne scenariusze się nie spełnią, zgodnie z kalendarzem wyborczym kolejne wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 roku.

Kiedy wybory samorządowe

Po drodze czeka nas jednak seria innych wyborów. Najpierw będą to wybory samorządowe. W wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Jednak w listopadzie 2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę o jednorazowym przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Jest to ustawa o charakterze epizodycznym, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe odstępstwo od uregulowanej już materii. Zgodnie z jej przepisami, kadencja organów jednostek samorządu została wydłużona do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Ma to na celu uniknięcie skumulowania wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z wyborami samorządowymi jesienią tego roku, co wydarzyłoby się zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się jesienią 2018 roku. Zgodnie z przepisami, a przede wszystkim z postanowieniami ustawy epizodycznej, która weszła w życie w ubiegłym roku, następne wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego odbędą się więc po 31 marca i nie później niż 23 kwietnia przyszłego roku. Oznacza to, że najbliższe wybory samorządowe odbędą się 7, 14 lub 21 kwietnia 2024 roku. W wyborach tych wybierzemy przedstawicieli organów na trzech stopniach podziału administracyjnego: gminy, powiatu i województwa. Zagłosujemy więc na członków sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy lub miasta, a także wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego

Rada Unii Europejskiej wyznaczyła w maju tego roku termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w państwach członkowskich UE między 6 a 9 czerwca 2024 roku. Są to daty obowiązujące na mocy unijnego aktu wyborczego, który stanowi, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat, w okresie od czwartku do niedzieli, zazwyczaj w pierwszym pełnym tygodniu czerwca. Konkretny dzień przeprowadzenia wyborów ustalają państwa członkowskie, uwzględniając krajowe ramy prawne i konstytucyjne. Oznacza to, że najprawdopodobniej w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku, co jest zgodne z tradycją prawną przeprowadzania wszystkich wyborów w Polsce właśnie w niedzielę. Poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w niedzielę 26 maja 2019 roku.