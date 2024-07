Wprowadzenie w okresie pandemii systemu e-doręczeń pism sądowych dla profesjonalnych pełnomocników było milowym krokiem w procesie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Zarazem jednak komunikacja elektroniczna działa tylko w jedną stronę – od sądu do pełnomocnika. Wobec przedłużających się prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad umożliwieniem wnoszenia pism do sądów za pośrednictwem portalu informacyjnego, swój projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie złożyła w Sejmie Naczelna Rada Adwokacka (w formie petycji).

W odpowiedzi MS zapewnił, że postulat rozszerzenia funkcjonalności portalu na dwustronną komunikację między sądem a pełnomocnikami, należy ocenić co do zasady pozytywnie. – Niewątpliwie taki sposób składania pism procesowych do sądu ułatwiłby wykonywanie czynności procesowych pełnomocnikom stron oraz prokuraturom, obniżyłby koszty, a także przyczynił się do przyśpieszenia postępowań oraz usprawniłby czynności sądowe – przyznaje Małgorzata Sieńko, dyrektor departamentu prawa cywilnego MS (w piśmie do NRA).

Elektroniczne doręczenie na początek przy odwołaniach

Resort zgadza się, że to rozwiązanie powinno mieć fakultatywny charakter i na początek funkcjonować w postępowaniach odwoławczych. Informuje jednocześnie, że trwają już prace nad wspomnianym rozwiązaniem, ale nie wskazuje, kiedy zacznie ono funkcjonować. Dlatego Przemysław Rosati, prezes NRA, wystąpił do MS o przedstawienie konkretnej informacji, kiedy zostanie przedstawiony projekt ustawy i będą udostępnione odpowiednie rozwiązania informatyczne.– Postulowane rozwiązania, oczekiwane m.in. przez środowisko adwokackie, będą minimalizować negatywne skutki ograniczania pracy placówek pocztowych, a także digitalizować postępowania sądowe, w interesie obywateli – dodaje prezes NRA.