Dariusz Barski to były Prokurator Krajowy, odsunięty w piątek przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Według MS, Barski nie mógł zostać powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego, gdyż był prokuratorem w stanie spoczynku. Przywrócenie go przez Zbigniewa Ziobrę do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane na podstawie nieobowiązujących już przepisów. Resort sprawiedliwości przekazał też, że pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został prok. Jacek Bilewicz.

Z decyzjami premiera i ministra sprawiedliwości nie zgodził się prezydent Andrzej Duda, nie uznali jej także zastępcy Prokuratora Generalnego oraz Prokuratura Krajowa. Z kolei premier Donald Tusk uważa, że sprawcą całego zamieszania „konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego” jest sam prezydent Andrzej Duda, który wraz z prezesem PiS Jarosławem pozwoli Zbigniewowi Ziobrze przez 8 lat „dewastować polską prokuraturę i podporządkować partii politycznej”.

W niedzielę minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała w TVN24, że w poniedziałek "z samego rana planowane jest spotkanie pana prezydenta z Prokuratorem Krajowym".

Potwierdziła, że do tej rozmowy dojdzie jeszcze przed spotkaniem z premierem Donaldem Tuskiem, które jest zaplanowane na godzinę 11.