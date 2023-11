W tegorocznych wyborach parlamentarnych Bodnar uzyskał mandat senatora z ramienia Paktu senackiego. Zdobył 628 442 głosy.

Bruksela musi zobaczyć dobrą wiarę

Na początku listopada na antenie Polsatu Adam Bodnar mówił o dwóch etapach przywracania praworządności w Polsce w celu odblokowania KPO.

- Tu po prostu trzeba zrobić to wszystko, co jest spodziewane ze strony społeczeństwa, ale także co ma znaczenie dla Komisji Europejskiej, aby pokazać dobrą wiarę w kontekście tego, co się w Polsce dzieje. Ona powinna polegać na jasnych deklaracjach politycznych: władza ustawodawcza będzie robiła wszystko, aby być jak najdalej od tej sądowniczej. Polska powinna przystąpić także do prokuratury europejskiej, dzięki której kontrola nad środkami UE będzie transparentna - powiedział były RPO.

Jak zaznaczył, konieczne będą zmiany ustawowe, a odpowiednie projekty przygotowały już organizacje pożytku publicznego. - Pytanie, jak do sprawy podejdzie Bruksela, bo jedynym blokującym będzie wtedy prezydent broniący rozwiązań z poprzedniego systemu - wskazał Bodnar.

Drugim krokiem będzie, według niego, zagwarantowanie kontroli nad środkami z UE, bo "nie da się naprawić od ręki tego, co było niszczone przez osiem lat".