Z tego artykułu dowiesz się: Które kierunki studiów z branży IT oraz nauk o zdrowiu gwarantują najwyższe zarobki tuż po dyplomie.

Jak doświadczenie zawodowe zdobyte przed ukończeniem studiów wpływa na wysokość pierwszego wynagrodzenia.

Czy na liście najbardziej opłacalnych dyscyplin naukowych zaszły w ostatnim roku istotne zmiany.

To absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia z cyberbezpieczeństwa oraz informatyki na Politechnice Warszawskiej osiągają w pierwszym roku po dyplomie najwyższą pozycję ekonomiczną wśród osób, które wcześniej nie zdobyły formalnego doświadczenia zawodowego – wynika z najnowszej, 11. już edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), która objęła osoby kończące uczelnie w 2024 r.

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Wyliczaną przez system miarą ich pozycji ekonomicznej jest Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), czyli relacja wynagrodzenia absolwentów i absolwentek do średnich płac w powiatach, gdzie mieszkają. Jak zaznacza Mikołaj Jasiński, profesor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI stworzył i prowadzi system ELA), wartości WWZ powyżej 1 oznaczają, że absolwenci już w pierwszym roku po dyplomie zarabiali przeciętnie lepiej niż mieszkańcy ich powiatów.

Foto: Tomasz Sitarski

Zarobić więcej od sąsiadów

W przypadku niemających doświadczenia zawodowego absolwentów cyberbezpieczeństwa na PW ten wskaźnik wynosi 2,06 (zarabiali średnio 15,7 tys. brutto miesięcznie), choć była to zaledwie 4-osobowa grupa. Z kolei wynagrodzenia ich kolegów po informatyce na tej samej uczelni (z medianą rzędu 13,6 tys. zł brutto na miesiąc) były prawie 1,5 razy wyższe niż średnia płaca w ich powiecie.

Niewiele mniejszą przewagę płacową nad pozostałymi pracownikami ich powiatów (WWZ powyżej 1,4) mieli absolwenci informatyki w warszawskiej Akademii WIT oraz mikroelektroniki w technice i medycynie w krakowskiej AGH. Wśród kierunków, po których nawet bez wcześniejszego doświadczenia można uzyskać zarobki powyżej średniej w swoim powiecie, są też pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne (WWZ – 1,2) – należące do nauk o zdrowiu. Pomimo braku zawodowej praktyki znalezienie pracy na etacie zajmowało im średnio 3 miesiące.

art44668591Jak wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” wyliczeń OPI, kierunki dotyczące nauk o zdrowiu w tym roku ponownie znalazły się na czele 10 dyscyplin studiów magisterskich (II stopnia i jednolitych studiów magisterskich) o najwyższych relatywnych zarobkach w pierwszym roku po dyplomie.

Ze średnim WWZ na poziomie 1,14 wyprzedzały drugie na tej liście kierunki związane z informatyką techniczną i telekomunikacją (WWZ – 1,06). Kolejne miejsca na liście najbardziej opłacalnych zajmują studia z dziedziny informatyki (WWZ – 1), automatyki i elektroniki oraz nauk farmaceutycznych i medycznych, choć płace ich absolwentów są na starcie nieco niższe niż średnie wynagrodzenie w powiatach ich zamieszkania.

Jak zwraca uwagę Agnieszka Chłoń-Domińczak, profesor SGH i ekspertka OPI, tegoroczna lista dyscyplin o najwyższych zarobkach pozostaje taka sama jak ta z 10. edycji ELA, co oznacza, że od ostatniego roku generalnie nie nastąpiły gwałtowne zmiany w pozycji ekonomicznej absolwentów i absolwentek.

Opłacalne zawodowe doświadczenie

Wśród wszystkich analizowanych absolwentów krajowych uczelni z 2024 r. najwyższe wynagrodzenia w pierwszym roku po dyplomie osiągały osoby kończące studia niestacjonarne II stopnia. Podobnie jak w poprzedniej edycji ELA, również w tej tegorocznej najwyższą medianą średnich zarobków (ponad 27 tys. brutto miesięcznie) mogli się pochwalić absolwenci dwuletnich studiów niestacjonarnych II stopnia Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie Wrocławskim, którzy od razu podjęli też pracę na etacie. Warto jednak pamiętać, że studia EMBA są kierowane do menedżerów wyższego szczebla z dłuższą praktyką zawodową, którzy na ogół łączą naukę z pracą.

Z 11. edycji ELA wynika, że doświadczenie zawodowe zdobyte jeszcze przed studiami w pracy na etacie lub na samozatrudnieniu popłaca. Np. średnie wynagrodzenie brutto 29 proc. absolwentów studiów I stopnia, którzy wcześniej byli aktywni zawodowo, w pierwszym roku po dyplomie wynosiło prawie 7,1 tys. zł brutto, czyli o 3 tys. zł więcej niż średnie zarobki ponad połowy absolwentów, którzy nie pracowali przed ukończeniem studiów. Wpływ doświadczenia zawodowego pokazują też płace absolwentów, którzy łączyli pracę ze studiami – w pierwszym roku po ich ukończeniu zarabiali średnio 5,7 tys. zł brutto.