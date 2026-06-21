Rada Przedsiębiorczości zaapelowała w niedzielę, 21 czerwca, o deeskalację napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Przypomnijmy, że w piątek, 19 czerwca, prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Miało być to odpowiedzią na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.

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Rada Przedsiębiorczości apeluje o deeskalację napięć w relacjach Polski i Ukrainy

„Rada Przedsiębiorczości z rosnącym niepokojem obserwuje widoczną w ostatnich tygodniach oraz dniach eskalację napięć w relacjach pomiędzy Polską i Ukrainą. Wierzymy, że dialog i współpraca pozostają najlepszą drogą do ich przezwyciężania” – czytamy w apelu.

„Po wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku polskie społeczeństwo i polscy przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i domy dla milionów uchodźców. Ponownie pokazaliśmy solidarność na początku 2026 roku, pomagając naszym sąsiadom przetrwać trudny okres zimy w warunkach niszczenia cywilnej infrastruktury krytycznej. Społeczeństwa obu państw zbliżyły się do siebie, powstały setki tysięcy bliskich a nawet przyjacielskich relacji” – zaznaczyli polscy przedsiębiorcy.

Jak wskazali, „w ciągu ostatnich lat przedsiębiorcy z obu krajów zbudowali tysiące relacji biznesowych, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i wzmacniania odporności gospodarek po obu stronach granicy”.

„Nasze gospodarki są dziś splecione mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Blisko milion ukraińskich pracowników i przedsiębiorców stanowi integralną część polskiego systemu gospodarczego, a Polska jest dziś najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy. Tego kapitału zaufania nie wolno zmarnować” – podkreślono.

Z tego powodu Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do władz Polski i Ukrainy o działania sprzyjające ograniczaniu napięć oraz wzmacnianiu współpracy gospodarczej i instytucjonalnej.

„Przed nami stoi bezprecedensowe wyzwanie odbudowy Ukrainy oraz dalszej integracji gospodarczej naszego regionu z Unią Europejską. Sukces tego procesu będzie wymagał ścisłej współpracy rządów, przedsiębiorców i instytucji publicznych obu krajów” – stwierdzono.

„W obecnej sytuacji potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku oraz koncentracji na tym, co nas łączy. Wspólne interesy Polski i Ukrainy są znacznie większe niż dzielące nas różnice” – dodano.

Rada Przedsiębiorczości zadeklarowała gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw służących dialogowi, współpracy gospodarczej oraz budowaniu trwałego partnerstwa między Polską i Ukrainą.

„Współpraca Polski i Ukrainy pozostaje ważnym elementem rozwoju gospodarczego i stabilności naszego regionu. Nie ma bezpiecznej i zamożnej Europy bez strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy” – zakończyli polscy przedsiębiorcy.