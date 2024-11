– Kobiety coraz częściej chcą pracować w tych samych branżach co panowie i wydaje się, że pracodawcy patrzą na to zjawisko przychylnym okiem. Płeć piękną można spotkać za sterami harwestera, przy produkcji samochodów i mebli czy na budowie – mówi Daniel Nowak z PARP, i dodaje: – Podział polskiego rynku pracy na sektory „męskie” i „damskie” powoli zaczyna zanikać, krok po kroku zrywamy ze stereotypami. Kobiety przechodzą do zawodów tradycyjnie uznawanych za męskie i na odwrót – mężczyźni śmiało chwytają za farby do włosów, nożyce czy pędzel do makijażu i szturmują branżę beauty.

A jakie zadania w tych zmieniających się realiach mają Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SRK)? Przede wszystkim to miejsca współpracy biznesu, edukacji, nauki i instytucji branżowych. SRK analizują sytuację w danej branży i na tej podstawie przygotowują rekomendacje, w których wskazują, jakich kwalifikacji brakuje w poszczególnych sektorach. Następnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznaje dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na usługi szkoleniowe i doradcze wynikające z przyjętych rekomendacji.

Kompetencje nie znają płci

Większe włączanie kobiet w tzw. męskie branże jest istotne nie tylko z punktu widzenia równości płci, lecz także pogłębiającego się deficytu wykwalifikowanych kadr. W raporcie opublikowanym przez PARP pn. „Perspektywy rozwoju dla siedemnastu branż polskiej gospodarki” czytamy, że w wielu sektorach kompetencjami, które identyfikowano jako trudno dostępne, były kompetencje specjalistyczne, charakterystyczne dla danego stanowiska.

Kompetencje to uniwersalna baza, która pozwala pracownikowi na zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Takiej mobilności międzybranżowej sprzyja m.in. szeroki dostęp do edukacji i szkoleń, umożliwiający nabycie kompetencji potrzebnych w różnych sektorach. Należy przy tym podkreślić rolę postawy charakteryzującej się gotowością do rozwoju. A tej paniom nie brakuje! W Polsce wśród osób w wieku 25–34 lata odsetek kobiet z wyższym wykształceniem wynosi 50,1%, podczas gdy odsetek mężczyzn to tylko 31,2 proc. Ponadto kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni deklarują chęć udziału w szkoleniach i kursach (33%).

W latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 liczba kobiet studiujących na kierunkach z obszaru informatyki wzrosła o 25,47%, podczas gdy liczba mężczyzn – o 12,96%. To pozytywny trend, wciąż jednak na uczelniach technicznych na kierunkach inżynieryjnych przeważają mężczyźni, obecnie jest ich 73,8% – czytamy w raporcie „Kobiety na politechnikach 2024”[1].

Oswoić technologię

Działalność Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest zbieżna z inną inicjatywą realizowaną przez PARP na rzecz podniesienia kompetencji. Mowa o konkursie „Pracodawca Jutra”, w którym m.in. nagradzane są firmy współpracujące z sektorem edukacji. Dzięki konkursowi możliwa jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią oraz innowacjami.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland to laureat VI edycji konkursu „Pracodawcy Jutra” w kategorii Ambasador Edukacji w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw, który został wyłoniony przez Agencję we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Konkurs sfinansowano w ramach Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Program „Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię” to autorski projekt Mercedes-Benz Manufacturing Poland, adresowany do uczennic szkół średnich powiatu jaworskiego. Celem jest zainteresowanie młodych kobiet pracą w zawodach technicznych, stereotypowo uznawanych za „męskie”, bądź studiami na kierunkach STEM (nauki oparte na technologii, inżynierii, sztuce i matematyce).

– Nasza fabryka mogłaby się wydawać światem typowo męskim, natomiast blisko 50% załogi stanowią kobiety – mówi Marlena Biadało-Domino z Mercedes-Benz Manufacturing Poland, i dodaje: – Celem warsztatów „Girls Go Technology” jest udowodnienie dziewczynom, że mogą swoją przyszłość wiązać właśnie z taką fabryką jak nasza, czyli fabryką Przemysłu 4.0.

Konkurs PARP na organizację SRK – trwa nabór!

Do 25 lutego 2025 r. przyjmowane są wnioski w konkursie, który ma wyłonić podmioty odpowiedzialne za organizację i prowadzenie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Nabór został podzielony na rundy, najbliższa kończy się 2 stycznia 2025 r.

Wyłonione w konkursie podmioty będą mogły jako jedyne wnioskować o wsparcie finansowe ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) na realizację projektów obejmujących identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorach. Wnioskodawca jednak będzie musiał zapewnić własne środki na organizację i prowadzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji, czyli zadania związane np. z ustaleniem regulaminu rady, składu członkowskiego itd.

Na ten cel w obecnej perspektywie finansowej przeznaczono około 480 mln zł, w tym dla podmiotów prowadzących rady zarezerwowano ok. 100 mln zł, reszta będzie przeznaczona dla przedsiębiorców sektorów na szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji rad.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej PARP.

[1] https://radon.nauka.gov.pl/raporty/nauczycielki_akademickie_stem

