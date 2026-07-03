Przepisy o jawności wynagrodzeń mogą skutkować większą liczbą sporów o dyskryminację płacową
„Większa przejrzystość wynagrodzeń to większe ryzyko sporów. Informacje, które pracownicy uzyskają od pracodawcy o zasadach ustalania płac, mogą stać się punktem wyjścia do kwestionowania różnic w wynagrodzeniach i formułowania zarzutów dyskryminacji płacowej” – zauważa serwis.
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Aktualnie w sprawach o dyskryminację płacową obowiązuje, jak przypomina PulsHR, zasada odwróconego ciężaru dowodu. W związku z tym to pracodawca musi udowodnić, że różnice w zarobkach są sprawiedliwe i obiektywne. Pracownik ma jedynie uprawdopodobnić nierówne traktowanie. W praktyce jednak skuteczność tego przepisu jest ograniczona. Pracownicy nie mają bowiem dostępu do danych o zarobkach innych osób, przez co zebranie jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich podejrzeń o dyskryminację bywa niezwykle trudne.
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Wspomnianą przeszkodę wyeliminować mają właśnie nowe przepisy o transparentności wynagrodzeń. Pracownicy otrzymają dostęp do danych, które ułatwią im uprawdopodobnienie dyskryminacji. To z kolei pomoże w uruchomieniu mechanizmu odwróconego ciężaru dowodu.
– Jednak należy podkreślić, że nie każde naruszenie przez pracodawców obowiązków będzie oznaczało automatyczną dyskryminację. Ten mechanizm może wzmacniać w pracownikach przekonanie, że w każdym przypadku będzie dochodziło do dyskryminacji, co nie jest takie oczywiste – zauważyła cytowana przez PulsHR Katarzyna Kamecka, ekspertka ds. prawa pracy z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Podkreśliła jednocześnie, że mechanizm ten nie znajdzie zastosowania, jeśli pracodawca wykaże, że naruszenie obowiązków było niezamierzone i marginalne. To natomiast może prowadzić nie tylko do większej liczby sytuacji spornych w firmach, lecz także do konieczności szczegółowego uzasadniania każdej decyzji płacowej.
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Nowe przepisy dadzą pracownikom szeroki wachlarz argumentów, dzięki którym będą mogli udowodnić dyskryminację płacową, zauważyła Katarzyna Kamecka. Jednocześnie zaznaczyła, że różnice w poziomach wynagrodzeń nie zawsze są nielegalne. Różnice te mogą występować pod warunkiem, że są wynikiem obiektywnych i neutralnych pod względem płci kryteriów.
Bardzo ważne jest, aby pracodawca był w stanie to udowodnić, zauważa cytowana przez serwis Elżbieta Niezgódka, adwokatka z kancelarii Woman Labour Matters:
– Odpowiednie wyjaśnienie pracownikowi, dlaczego zarabia X, a nie więcej, będzie podstawą do dalszej dyskusji w ewentualnym procesie sądowym. To, jak pracodawca wyjaśni wysokość wynagrodzenia pracownika, zdecyduje o jego wiarygodności i ocenie wysokości wynagrodzenia. Warto zrobić to dobrze.
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Ekspertki wskazały również, że w ewentualnych sporach o dyskryminację płacową wyjątkowe znaczenie będzie miała dokumentacja pracodawcy.
– Jeśli pracodawca będzie chciał wykazać, dlaczego inny pracownik zarabia więcej, to jego argumenty będą opierać się na wykazaniu bardziej odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, szkoleń, umiejętności, wysiłku przy wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialności i warunków pracy. W zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mogą to być dyplomy ukończenia studiów zagranicznych (w tym np. MBA u menedżerów), certyfikaty szkoleń biznesowych czy językowych, ale także kwestia np. częstotliwości odbywania podróży służbowych, tempa pracy, poziomu stresu czy wielkości podległego zespołu – zauważyła Elżbieta Niezgódka.
Jednocześnie przyznała, że za nieuzasadnione różnice płac pracodawcom grozić będą poważne konsekwencje takie jak konieczność wyrównania wynagrodzenia czy wypłaty zadośćuczynienia.
– Po trzecie już w postępowaniu karnym sąd będzie mógł nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 2000 do 60 000 zł. To solidny straszak lub, jak kto woli, „argument negocjacyjny” dla związków zawodowych – powiedziała Elżbieta Niezgódka.
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