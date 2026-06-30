W wykazie prac legislacyjnych rządu zamieszczono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało we wrześniu.

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We wrześniu ruszy wypłata 14. emerytur. Ile wyniesie świadczenie?

Czternasta emerytura w 2026 r., podobnie jak wypłacona w kwietniu „trzynastka” będzie równa najniższej emeryturze i wyniesie 1978,49 zł brutto. Nie wszyscy emeryci i renciści będą mogli jednak liczyć na wypłatę w tej samej wysokości. Taka kwota przysługuje bowiem do określonego progu podstawowego świadczenia. Jeśli emerytura przekracza limit 2900 zł, „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, gdy emerytura wynosi 3000 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie niższej o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto.

W związku z tym świadczenie nie będzie przysługiwało osobom z emeryturą przekraczającą 4 828,49 zł brutto, ponieważ „czternastka” nie jest wypłacana, jeśli po pomniejszeniu jej wysokość jest niższa niż 50 zł brutto.

Z 14. emerytury pobierana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Jak wyliczył „Fakt”, osoby z najniższą emeryturą dostaną zatem „na rękę” 1625,43 zł. Przy wyższym dochodzie kwota „czternastki” netto będzie się obniżać. Osoby, których emerytura wynosi od 2500 do 2900 zł brutto otrzymają „czternastkę” w wysokości 1563,43 zł netto. Przy 3000 emerytury brutto, dodatkowe świadczenie wyniesie „na rękę” 1484,43 zł.

Terminy wypłat 14. emerytury. Daty przelewów

Termin wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest określany przez Radę Ministrów, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych wypłaty przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych). Zgodnie z założeniami w tym roku ma to być wrzesień.

Pieniądze trafią na konta emerytów wraz ze świadczeniem podstawowym, w standardowych terminach wypłat rent i emerytur, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypada w weekend lub święto, ZUS realizuje przelewy wcześniej. W 2026 r. świadczenia zostaną zatem wypłacone w dniach:

1 września (wtorek) – wypłata bez zmian

6 września (niedziela) – wypłata w piątek 4 września

10 września (czwartek) – wypłata bez zmian

15 września (wtorek) – wypłata bez zmian

20 września (niedziela) – wypłata w piątek 18 września

25 września (piątek) – wypłata bez zmian

Komu przysługuje 14. emerytura? Lista uprawnionych

Czternasta emerytura jest drugim w roku dodatkowym świadczeniem dla seniorów. Nie muszą oni składać żadnego wniosku, ZUS wypłaca świadczenie z urzędu. W 2026 r. będzie ono przysługiwało osobom, które do 31 sierpnia uzyskają prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Nie wszyscy seniorzy dostaną 14. emeryturę. Kto nie jest uprawniony?

Oprócz osób, które przekraczają kryterium finansowe, na „czternastkę” nie będą mogły liczyć również osoby, które na 31 sierpnia 2026 r. będą miały zawieszoną wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty z powodu przekroczenia limitu dorabiania. Świadczenie nie przysługuje również sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także osobom pobierającym tzw. emeryturę olimpijską.