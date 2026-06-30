1978,49 zł wypłaty na konto. Rząd podał termin wypłaty czternastek
W wykazie prac legislacyjnych rządu zamieszczono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało we wrześniu.
Czternasta emerytura w 2026 r., podobnie jak wypłacona w kwietniu „trzynastka” będzie równa najniższej emeryturze i wyniesie 1978,49 zł brutto. Nie wszyscy emeryci i renciści będą mogli jednak liczyć na wypłatę w tej samej wysokości. Taka kwota przysługuje bowiem do określonego progu podstawowego świadczenia. Jeśli emerytura przekracza limit 2900 zł, „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, gdy emerytura wynosi 3000 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie niższej o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto.
W związku z tym świadczenie nie będzie przysługiwało osobom z emeryturą przekraczającą 4 828,49 zł brutto, ponieważ „czternastka” nie jest wypłacana, jeśli po pomniejszeniu jej wysokość jest niższa niż 50 zł brutto.
Z 14. emerytury pobierana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Jak wyliczył „Fakt”, osoby z najniższą emeryturą dostaną zatem „na rękę” 1625,43 zł. Przy wyższym dochodzie kwota „czternastki” netto będzie się obniżać. Osoby, których emerytura wynosi od 2500 do 2900 zł brutto otrzymają „czternastkę” w wysokości 1563,43 zł netto. Przy 3000 emerytury brutto, dodatkowe świadczenie wyniesie „na rękę” 1484,43 zł.
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Termin wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest określany przez Radę Ministrów, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych wypłaty przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych). Zgodnie z założeniami w tym roku ma to być wrzesień.
Pieniądze trafią na konta emerytów wraz ze świadczeniem podstawowym, w standardowych terminach wypłat rent i emerytur, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypada w weekend lub święto, ZUS realizuje przelewy wcześniej. W 2026 r. świadczenia zostaną zatem wypłacone w dniach:
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Czternasta emerytura jest drugim w roku dodatkowym świadczeniem dla seniorów. Nie muszą oni składać żadnego wniosku, ZUS wypłaca świadczenie z urzędu. W 2026 r. będzie ono przysługiwało osobom, które do 31 sierpnia uzyskają prawo do:
Oprócz osób, które przekraczają kryterium finansowe, na „czternastkę” nie będą mogły liczyć również osoby, które na 31 sierpnia 2026 r. będą miały zawieszoną wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty z powodu przekroczenia limitu dorabiania. Świadczenie nie przysługuje również sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także osobom pobierającym tzw. emeryturę olimpijską.
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