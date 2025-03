Aktualnie, zgodnie z przepisami, następuje to w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, w przypadku wykorzystywania zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem lub gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Zdaniem projektodawców wywołuje to daleko idące rozbieżności w praktyce ZUS, orzecznictwie sądowym oraz wątpliwości po stronie ubezpieczonych. Dotyczy to w szczególności znaczenia terminów „praca zarobkowa” oraz „wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia”.

ZUS zwraca jednak uwagę, że w nowym przepisie również użyto terminów, które nie zostały zdefiniowane. Chodzi m.in. o zwroty „czynności incydentalne”, „istotne okoliczności” oraz „zwykłe czynności dnia codziennego”. Zgodnie z projektowaną regulacją świadczeniobiorca korzystający z zasiłku chorobowego nie utraci prawa do tego świadczenia m.in. wtedy, gdy będzie przebywać w innym miejscu, niż wskazano w zwolnieniu, w przypadku gdy udokumentuje, że nieobecność ta była uzasadniona względami zdrowotnymi lub koniecznością podjęcia czynności incydentalnych, których wykonywanie wymagają istotne okoliczności. Ponadto wskazano, że aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy są wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem „zwykłych czynności dnia codziennego” lub „czynności incydentalnych”, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają „istotne okoliczności”.

ZUS zaznaczył, że występowanie w tekstach prawnych zwrotów wieloznacznych stanowi zagrożenie nie tylko dla ustawowej gwarancji świadczeń, lecz także dla pewności i bezpieczeństwa prawnego. Przypomniał, że ocena zachowania świadczeniobiorcy nadal pozostanie w gestii ZUS albo płatnika składek, ponieważ dla każdego ubezpieczonego powyższe zwroty mogą być rozumiane inaczej, w zależności od sytuacji i okoliczności. Proponowana przez projektodawcę zmiana w ocenie ZUS nie usuwa zatem istniejących wątpliwości i wymaga ukształtowania nowej linii orzeczniczej.

Praca w jednej firmie, a zwolnienie lekarskiej w drugiej. To będzie możliwe

W projekcie przewidziano też wyjątek od zasady, zgodnie z którą gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z co najmniej dwóch tytułów (np. jest zatrudniona u dwóch różnych płatników składek), to w takiej sytuacji niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z nich. Czyli jeśli ktoś jest zatrudniony w dwóch firmach jednocześnie, to jego absencja chorobowa dotyczy obydwu miejsc pracy. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w proponowanej nowelizacji, jeżeli wystawiający zwolnienie wskaże w orzeczeniu, że praca zarobkowa w ramach np. jednej z umów może być wykonywana z uwagi na rodzaj obowiązków wykonywanych na jej podstawie, niezdolność z powodu choroby będzie orzekana tylko w odniesieniu do drugiego tytułu (drugiej umowy). Jak potwierdza resort rodziny (który przygotował projekt), w efekcie możliwe będzie pobieranie zasiłku chorobowego z jednego tytułu, a z drugiego – wynagrodzenia za pracę.