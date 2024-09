Uczestnikiem PPK może zostać tylko „osoba zatrudniona” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. „Osobami zatrudnionymi” są np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) oraz zleceniobiorcy, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55 rok życia i chce zostać uczestnikiem PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (nie można „zapisać” do PPK osoby, która ma już co najmniej 70 lat). Osoba zatrudniona, która nie ukończyła jeszcze 55 lat i nie chce zostać uczestnikiem PPK, może oczywiście podjąć taką decyzję – w takim przypadku składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie „zapisana” do PPK - bez konieczności złożenia przez nią oświadczenia woli w tej sprawie.

PPK – jaki jest wymagany okres zatrudnienia

Osoba zatrudniona zostaje „zapisana” do PPK, czyli zostaje zawarta – w jej imieniu i na jej rzecz – umowa o prowadzenie PPK, nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, potrzebnego dla „zapisania” danej osoby do PPK, uwzględnia się tylko te okresy, gdy miała ona status „osoby zatrudnionej” w rozumieniu ustawy o PPK.

Przykład Pracodawca zatrudni pracownika, w wieku 40 lat, 1 października br. Poprzednio osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie na podstawie trzech umów zlecenia: od 1 marca do 28 kwietnia 2023 r. (podlegała z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym), od 1 kwietnia do 31 maja br. (podlegała z tytułu tego zlecenia dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) oraz od 2 do 30 września br. (podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Pracodawca przyjął zasadę, że „zapisuje” osoby zatrudnione do PPK najpóźniej jak to możliwe. W przypadku pracownika, który zostanie zatrudniony 1 października br., pracodawca będzie miał na to czas do 10 grudnia br. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, potrzebnego dla „zapisania” tej osoby do PPK, nie zostaną uwzględnione: umowa zlecenia zawarta na okres od 1 marca do 28 kwietnia 2023 r. (obowiązywała ona wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających zatrudnienie od 1 października br.) ani umowa zlecenia na okres od 1 kwietnia do 31 maja br. (zleceniobiorca nie podlegał z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a zatem nie miał wówczas u zleceniodawcy statusu „osoby zatrudnionej”). Należy natomiast uwzględnić zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia od 2 do 30 września br. (29 dni zatrudnienia). Powoduje to, że 90 dni zatrudnienia tej osoby upłynie 30 listopada br., w związku z czym pracodawca będzie miał obowiązek „zapisać” ją do PPK do 10 grudnia br. Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Są one dokonywane (przekazywane do instytucji finansowej) do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Zmiana decyzji osoby zatrudnionej w sprawie PPK

Również w przypadku, gdy osoba zatrudniona najpierw nie chciała zostać uczestnikiem PPK, a później zmieniła zdanie w tej sprawie, należy sprawdzić, czy ma okres zatrudnienia potrzebny dla „zapisania” jej do PPK.