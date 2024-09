Pierwsza grupa seniorów otrzymała czternastą emeryturę już pod koniec sierpnia. Kolejni uprawnieni mogą się spodziewać wypłat we wrześniu. Najbliższy termin przelewów z ZUS przypada już w piątek 6 września.

Terminy wypłat 14. emerytury

W tym roku 14. emerytura wypłacana jest we wrześniu. Pierwszy termin wyznaczono na 1 września, jednak z uwagi na to, że przypadał on w niedzielę uprawnieni seniorzy otrzymali „czternastkę” już w piątek 30 sierpnia.

Kolejna data przelewów z ZUS wypada już jutro, czyli w piątek 6 września. Pozostali emeryci i renciści będą musieli poczekać na wypłatę „czternastki” do 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. 14. emerytura będzie wypłacana wraz ze świadczeniem podstawowym. Przy czym osoby, które powinny otrzymać emeryturę 15 września (niedziela) tym razem mogą spodziewać się przelewu wcześniej, bo już w piątek 13 września.

Wysokość 14. emerytury brutto i netto

Nie każdy emeryt otrzyma "czternastkę" tej samej wysokości. Jej kwota zależna jest od wysokości świadczenia podstawowego. Pełna wartość "czternastki" jest równa minimalnej emeryturze, która wynosi obecnie 1780,96 zł brutto. Uprawnieni seniorzy otrzymają na rękę maksymalnie 1492,67 zł netto, ponieważ ze świadczenia pobierana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.