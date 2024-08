Odsetki od spóźnionych wpłat do PPK nie są przekazywane na rachunek PPK

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wpłat tych należy dokonać (czyli przekazać do instytucji finansowej) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeżeli podmiot zatrudniający obliczył i pobrał z wynagrodzenia uczestnika PPK wpłaty do PPK, ale nie przekazał ich w terminie do instytucji finansowej, są to wpłaty spóźnione, które powinny być jak najszybciej dokonane. Natomiast w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie obliczył i nie pobrał wpłat do PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie może już później obliczyć i pobrać tych wpłat – np. z następnego wynagrodzenia uczestnika (są to zaległe wpłaty do PPK).

Przykład. Pracodawca, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie obliczył i nie pobrał wpłat do PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia uczestnikowi PPK. Pracodawca nie może obliczyć i pobrać zaległych wpłat do PPK z kolejnego lub późniejszych wynagrodzeń – nawet, gdyby uczestnik PPK wyraził na to zgodę. Natomiast w sytuacji obliczenia i pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia, wpłaty te należy przekazać do instytucji finansowej – nawet, jeżeli są to już wpłaty spóźnione, które zostaną dokonane po terminie.

Ważne: Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem mu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez tę osobę obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w danym podmiocie. Tak jest np. w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie został „zapisany” do PPK, gdyż - zgodnie z błędnymi informacjami przekazanymi przez niego zleceniodawcy – nie podlegał z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a zatem nie był „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK. Roszczenia z tytułu wpłat do PPK ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne. W zakresie nieuregulowanych w ustawie o PPK, do wpłat do PPK stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zapłata odsetek

W razie dokonania przez podmiot zatrudniający wpłat do PPK po terminie zastosowanie ma m.in. art. 481 k.c. dotyczący zapłaty odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika. Kwota odsetek trafia do uczestnika PPK (nie zostaje ona przekazana na jego rachunek PPK). Zgodnie z definicjami pojęć: „gromadzenie środków” oraz „środki zgromadzone na rachunku PPK”, zawartymi w ustawie o PPK, jednostki uczestnictwa/jednostki rozrachunkowe funduszy zdefiniowanej daty, zapisane na rachunku PPK, są nabywane/przeliczane m.in. za wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe do PPK, wpłatę powitalną, dopłaty roczne, przyjęte wypłaty transferowe lub za środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany. Na rachunek PPK nie mogą trafić środki pochodzące z odsetek z tytułu spóźnionych wpłat do PPK. W przypadku dokonania wpłat do PPK po terminie, odsetki należy obliczyć zarówno od spóźnionych wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, jak i od spóźnionych wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, ale odsetki nie powiększają oszczędności na rachunku PPK.