- portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl;

- bankowość elektroniczną.

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres bez względu na to, jakim kanałem przekazał formularz, może to sprawdzić logując się na PUE ZUS. W zakładce "Rodzina 800+" w oknie "Szczegóły Twoich wniosków’’ może sprawdzić nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS-u, ale także, jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi bądź świadczenie zostało przyznane.

Co ważne osoba, która nie miała dotychczas konta na PUE ZUS, a złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, ZUS założył konto na PUE automatycznie. W takiej sytuacji, aby zalogować się na to konto, należy użyć danych do logowania, które zostały wysłane na adres e-mailowy wskazany we wniosku o 800+.