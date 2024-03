Co to oznacza w kontekście tzw. rent alkoholowych?

- To przede wszystkim zdeklarowani binge drinkerzy są osobami, które mogłyby się o takie świadczenie ubiegać, bo to oni najprawdopodobniej zniszczą swoje zdrowie aż do takiego stopnia, że spełnią odpowiednie wymogi, aby je otrzymać. Mówimy zatem o ok. 25 proc. osób. To w tej grupie istnieje także wysokie zagrożenie wczesnym zgonem wywołane nałogiem. Choroby wynikające z picia alkoholu dominują wśród przyczyn śmierci osób między 40-45 rokiem życia. Także w tym czasie, ci którzy nie umrą, z wysokim prawdopodobieństwem, przestają być zdolni do pracy ze względów socjalnych albo fizycznych i wystąpią o renty- zauważa ekspert.

Zwraca jednocześnie uwagę na grupę, która jest coraz liczniejsza, tj. osoby zamożne, często ciężko pracujące na wysokich stanowiskach.

- Oni mogą umrzeć z powodu nadmiernego spożycia alkoholu, ale na pewno nie są w grupie ubiegających się o rentę. Wręcz przeciwnie tacy ludzie najczęściej nie przyznają się do takich problemów i ich skutków. Zatem wśród rencistów „alkoholowych” są raczej osoby niezamożne. To może być jednym z powodów rozbieżności pomiędzy wysokim spożyciem alkoholu (populacyjnie) a spadkiem liczby wniosków o „renty alkoholowe” - mówi ekspert.

Mniej rent w ogóle

Jak wskazuje z kolei Wojciech Nagel , ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, po reformie orzecznictwa lekarskiego w Polsce renty generalnie są przyznawane na czas określony po wnikliwej procedurze.

- Należy pamiętać, iż przysługują one w przypadku utraty zdolności do pracy, a nie uszczerbku na zdrowiu, jak było poprzednio – mówi Wojciech Nagel.