Można samemu obliczyć emeryturę i rentę od 1 marca 2024 r.

Jak ZUS waloryzuje? Świadczenie w wysokości, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji, który zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczna wysokość wskaźnika wynosi 112,12 proc., a to oznacza podwyżkę świadczeń o 12,12 proc.

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, każdy świadczeniobiorca może łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc.

Każdy emeryt i rencista, który na 29 lutego miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty, ale dopiero w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. Jeśli chce poznać wcześniej informację o wysokości waloryzacji, może sprawdzić swoje konto w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jaka emerytura brutto i netto (na rękę) po waloryzacji od 1 marca (tabela)