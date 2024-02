Wyższy dodatek dla emerytów 75+ i inne świadczenia z ZUS

Marcowa podwyżka emerytur i rent o 12,12 proc. jest efektem waloryzacji uzależnionej od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie także renta socjalna.

Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł. Wzrośnie ponadto wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym 2024 r. Od 1 marca wraz z emeryturą lub rentą otrzymywać będą dodatkowe 6 246,13 zł.

Jak wzrosną dodatki do emerytur i rent

Waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe czyli emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Waloryzacja obejmie również kwoty dodatków. I tak

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów 75+ lub wzrośnie z 294,39 zł do 330,07 zł. Dodatek ten mogą też pobierać inni emeryci i renciści, jeśli mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.