Słowa Karola Nawrockiego o zagrożeniu ze strony Rosji stały się przedmiotem sporu z Donaldem Tuskiem. Premier zarzucił prezydentowi bagatelizowanie niebezpieczeństwa, a rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz odpowiedział, że wpis szefa rządu zniekształca sens wypowiedzi Nawrockiego.

Reklama Reklama

Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do rozmowy prezydenta z „Rzeczpospolitą”. Zacytował jego słowa dotyczące braku wzrostu zagrożenia ze strony Rosji, a następnie skrytykował również stanowisko Nawrockiego w sprawie obecności Grzegorza Brauna i jego ugrupowania w polskiej polityce.

„Dzięki za szczerość” – napisał premier.

Leśkiewicz odrzucił tę interpretację. Jak stwierdził, wpis Tuska jest dezinformacją, ponieważ prezydent w wywiadzie wielokrotnie podkreślał, że Rosja stanowi zagrożenie dla Polski.

Spór o ocenę rosyjskiego zagrożenia

Rzecznik przekonywał, że wypowiedź Nawrockiego należy odczytywać w całości. Zaznaczył, że prezydent nie kwestionował niebezpieczeństwa ze strony Federacji Rosyjskiej, lecz odnosił się do tego, czy w ostatnich miesiącach można zaobserwować jego dalszy wzrost.

Według Leśkiewicza Nawrocki wskazywał, że zagrożenie pozostaje bardzo wysokie, ale w ostatnim czasie nie doszło do szczególnej eskalacji. Rzecznik powołał się przy tym na informacje zawarte w raportach przekazywanych prezydentowi.

Wśród zagrożeń wymienił działania hybrydowe, aktywność w przestrzeni informacyjnej oraz incydenty o charakterze sabotażowym. Zwrócił również uwagę na sytuację na Morzu Bałtyckim.

Leśkiewicz zarzucił premierowi wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej. Jego zdaniem straszenie społeczeństwa nie jest właściwym sposobem reagowania na zagrożenia. Zamiast tego – jak argumentował – państwo powinno wzmacniać odporność na dezinformację i pokazywać, że potrafi odpowiedzialnie reagować na działania Rosji.

Rzecznik przypomniał o resecie z Rosją

W odpowiedzi na wpis premiera Leśkiewicz nawiązał także do wcześniejszej polityki rządu Donalda Tuska wobec Moskwy. Przypomniał o zapowiadanym przed laty resecie w relacjach polsko-rosyjskich oraz spotkaniach ówczesnego premiera z Władimirem Putinem, w tym o ich spacerze po sopockim molo.