Karol Nawrocki i Michał Kolanko
Karol Nawrocki w kontekście osiągającej nawet dwucyfrowe poparcie w sondażach Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna stwierdza, że partia ta „ma swoją reprezentację w parlamencie” i że „jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce”.
Na uwagę, czy powinno się tak robić mimo zarzutów o prorosyjskość Brauna, Karol Nawrocki odpowiada, że „są takie zarzuty”. – Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest – zauważa.
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Nawrocki mówi też, że Konfederacja Korony Polskiej Brauna „to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość”.
Prezydent podkreśla następnie, że nie zrównuje Tuska z Braunem, ale chce powiedzieć, iż „opinia publiczna jest egzaltowana pewnymi rzeczami, które on ocenia krytycznie, a jednocześnie ci, co to mówią przechodzą obojętnie obok resetu z Rosją, uznając, że tego nie było”.
Cały wywiad ukaże się na stronie rp.pl we wtorek oraz we wtorkowym numerze „Rzeczpospolitej”
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