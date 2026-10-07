Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty przekazał na platformie X, że posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży rozpocznie się w czwartek o godz. 9. „O prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać” – napisał marszałek.
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Z opublikowanego przez marszałka skanu decyzji Prezydium Sejmu wynika, że posłowie mają zająć się dwoma projektami.
Pierwszy, złożony w lipcu 2024 r. przez posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, przewiduje częściową dekryminalizację aborcji dokonanej za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnym przeprowadzeniu aborcji.
Drugi projekt został skierowany do prac parlamentarnych w lutym 2024 r. przez ówczesną Trzecią Drogę. Jego celem jest odwrócenie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. i przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu.
W komisji od listopada 2023 r. znajduje się również projekt KO i Lewicy przewidujący możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia na życzenie kobiety. Ostatnie prace nad nim prowadzone były wiosną 2024 r.
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Liberalizacja prawa aborcyjnego była jednym z postulatów wyborczych KO i Lewicy przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Mimo rozpoczęcia prac nad kilkoma projektami po przejęciu władzy do tej pory nie udało się uchwalić zmian w tym zakresie.
W lipcu 2024 r. Sejm odrzucił projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji. Po głosowaniu premier Donald Tusk przyznał, że w obecnej kadencji nie ma większości pozwalającej na szerszą liberalizację przepisów dotyczących przerywania ciąży.
Według badania IBRiS z czerwca 2026 r. 44,7 proc. ankietowanych opowiadało się za dalszymi pracami Sejmu nad przepisami liberalizującymi aborcję. Przeciwnego zdania było 44,4 proc., a 10,9 proc. badanych nie miało zdania.
Wśród wyborców koalicji rządzącej dalsze prace nad liberalizacją popierało 76 proc. respondentów. Wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych – PiS, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej – 80 proc. badanych było przeciw.
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Obowiązujące przepisy pozwalają na przerwanie ciąży w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, a także gdy jest następstwem czynu zabronionego – w tym drugim przypadku do 12. tygodnia ciąży.
Od stycznia 2021 r. nie jest natomiast możliwe legalne przerwanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Zmiana była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który uznał tę przesłankę za niezgodną z konstytucją. Orzeczenie wywołało wówczas masowe protesty w całym kraju.
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