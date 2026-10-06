Model zakłada limitowanie dostępu do unijnego rynku i został poparty przez Komisję Europejską w ramach przygotowań UE do kolejnych rozszerzeń. Jak podkreślił Wysocki, dla Kijowa istnieje zasadnicza różnica między tymczasowymi rozwiązaniami a stałą blokadą handlową.

Reklama Reklama

Członkostwo Ukrainy w UE. Kijów odrzuca stałe limity handlowe

„Dla nas jest fundamentalna różnica pomiędzy okresem przejściowym a stałym ograniczeniem. Ukraina jest przygotowana na ten pierwszy. Drugi byłby sprzeczny z całą logiką członkostwa w Unii Europejskiej” – podkreślił Wysocki w oświadczeniu przekazanym portalowi.

Jak zauważa Politico, potencjalne przystąpienie Ukrainy do UE rodzi zasadnicze pytania dotyczące wsparcia dla rolnictwa. Ukraina eksportuje miliony ton zboża na rynki światowe i sprzedaje je do UE w ramach rygorystycznego systemu kontyngentowego. Niektóre kraje, takie jak Polska, zablokowały import zboża z Ukrainy, aby chronić własne sektory rolnicze.

Import zboża z Ukrainy a ochrona europejskiego rynku rolnego

W propozycji KE napisano, że chce ona „znacząco ograniczyć finansowe wsparcie i dostęp do rynku dla newralgicznych produktów rolnych”. Dodano, że zamiast dawać Ukrainie pełen dostęp, Komisja pomoże Ukrainie wrócić na „historyczne” rynki eksportowe, jak Afryka czy Bliski Wschód.

Wysocki podkreślił, że Ukraina nie powinna być postrzegana „wyłącznie” jako zagrożenie dla unijnych rolników. Przekonywał on, że Ukraina może pomóc UE w zmniejszeniu zależności od importu z krajów trzecich takich produktów jak nawozy, soja czy lizyna do pasz dla zwierząt, a także zapewnić producentom unijnym lepszy dostęp do szlaków eksportowych nad Morzem Czarnym. Uważa on, że Ukraina mogłaby również stać się miejscem inwestycji w zakłady przetwórstwa spożywczego.

Czytaj więcej Handel Rosja szuka nowej drogi dla zboża. Państwa bałtyckie stawiają szlaban Estonia zakazała tranzytu rosyjskiego i białoruskiego zboża przez swoje terytorium i objęła je sankcjami. Litwa i Łotwa też zboża z Rosji nie wpusz...

Okresy przejściowe w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy

„Naszym celem jest przystąpienie do Unii z sektorem, który dostarcza Europie nie tylko zboże i inne surowce, ale także paszę dla zwierząt, składniki, produkty przetworzone i biopaliwa” – dodał.

Wysocki potwierdził, że Ukraina jest otwarta na okresy przejściowe, które mogłyby obejmować stopniowe wprowadzanie wsparcia dla rolnictwa, tymczasowe kontyngenty i środki ochronne dla produktów wrażliwych. Podkreślił jednak, że muszą one mieć wyznaczoną datę zakończenia.