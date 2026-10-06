Tucker Carlson
Rose nazwał Tuckera Carlsona „najgroźniejszym demagogiem w Ameryce”. Jak dodał z faktu, że Carlson „podważa” każdy historyczny fakt i chce „zatrzeć wszelkie różnice moralne”, do serii „rzekomych pytań bez odpowiedzi”, które, „nieprzypadkowo, przedstawiają ludzi przyzwoitych jako potwory, a potwory jako ludzi przyzwoitych”.
Ambasador Rose stwierdza następnie, że sformułowania, które mówią o roszczeniach Hitlera usprawiedliwiających podbój i okupację Polski oraz pytania czy warto było walczyć z nazistowskimi Niemcami, zmierzają nie do „objaśnienia historii”, ale jej „odwrócenia”.
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„Agresorzy stają się ofiarami. Ofiary stają się agresorami. Dyktatorzy stają się mężami stanu. Demokracje broniące siebie są podżegaczami wojennymi. Wina za najpoważniejsze zbrodnie w historii jest odzierana z kontekstu, tak aby odpowiedzialność mogła zostać przeniesiona na ofiary tych zbrodni” - podkreśla Rose.
„Przepisywanie historii na nowo, by przedstawić nazistowskie Niemcy jako ofiarę, a Polskę – kraj, który Hitler najechał, sterroryzował i chciał zniszczyć - jako zbrodniarza, jest świadomym niszczeniem prawdy moralnej i groteskową zniewagą wobec narodu, który zapłacił daninę krwi niemającą sobie równych w dziejach ludzkich zbrodni” - podsumował Rose.
„Dziękuję, ambasadorze” - napisał w komentarzu wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.
Sprawa dotyczy podcastu, w którym Tucker Carlson rozmawiał z byłym brytyjskim ministrem, konserwatystą Jacobem Reesem-Moggiem. W czasie rozmowy Carlson uzasadniał inwazję III Rzeszy na Polskę w 1939 roku. - Pomysł, że Hitler po prostu bez powodu wkroczył do Polski, jest kłamstwem - przekonywał prowadzący podcast. Na słowa Carlsona zareagował Rees-Mogg, który stwierdził, że Carlson „ociera się o obronę Hitlera”. Prowadzący podcast podważał też sens wypowiedzenia przez Wielką Brytanię i Francję wojny III Rzeszy po jej najeździe na Polskę. – Nigdy tego nie rozumiałem. Po co w ogóle walczyć w II wojnie światowej? – pytał.
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