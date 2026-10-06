Rose nazwał Tuckera Carlsona „najgroźniejszym demagogiem w Ameryce”. Jak dodał z faktu, że Carlson „podważa” każdy historyczny fakt i chce „zatrzeć wszelkie różnice moralne”, do serii „rzekomych pytań bez odpowiedzi”, które, „nieprzypadkowo, przedstawiają ludzi przyzwoitych jako potwory, a potwory jako ludzi przyzwoitych”.

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Tom Rose o Tuckerze Carlsonie; Agresory stają się u niego ofiarami, ofiary stają się agresorami

Ambasador Rose stwierdza następnie, że sformułowania, które mówią o roszczeniach Hitlera usprawiedliwiających podbój i okupację Polski oraz pytania czy warto było walczyć z nazistowskimi Niemcami, zmierzają nie do „objaśnienia historii”, ale jej „odwrócenia”.

„Agresorzy stają się ofiarami. Ofiary stają się agresorami. Dyktatorzy stają się mężami stanu. Demokracje broniące siebie są podżegaczami wojennymi. Wina za najpoważniejsze zbrodnie w historii jest odzierana z kontekstu, tak aby odpowiedzialność mogła zostać przeniesiona na ofiary tych zbrodni” - podkreśla Rose.

„Przepisywanie historii na nowo, by przedstawić nazistowskie Niemcy jako ofiarę, a Polskę – kraj, który Hitler najechał, sterroryzował i chciał zniszczyć - jako zbrodniarza, jest świadomym niszczeniem prawdy moralnej i groteskową zniewagą wobec narodu, który zapłacił daninę krwi niemającą sobie równych w dziejach ludzkich zbrodni” - podsumował Rose.

„Dziękuję, ambasadorze” - napisał w komentarzu wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Tucker Carlson w rozmowie z Jacobem Reesem-Moggiem podważał sens przystąpienia aliantów do wojny z III Rzeszą

Sprawa dotyczy podcastu, w którym Tucker Carlson rozmawiał z byłym brytyjskim ministrem, konserwatystą Jacobem Reesem-Moggiem. W czasie rozmowy Carlson uzasadniał inwazję III Rzeszy na Polskę w 1939 roku. - Pomysł, że Hitler po prostu bez powodu wkroczył do Polski, jest kłamstwem - przekonywał prowadzący podcast. Na słowa Carlsona zareagował Rees-Mogg, który stwierdził, że Carlson „ociera się o obronę Hitlera”. Prowadzący podcast podważał też sens wypowiedzenia przez Wielką Brytanię i Francję wojny III Rzeszy po jej najeździe na Polskę. – Nigdy tego nie rozumiałem. Po co w ogóle walczyć w II wojnie światowej? – pytał.

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