Polacy ocenili działalność prezydenta Karola Nawrockiego, a najnowszy sondaż pokazuje, że bilans wypada dla niego korzystnie. Z działań głowy państwa zadowolonych jest łącznie 51,7 proc. badanych. 30,7 proc. respondentów oceniło działalność Karola Nawrockiego zdecydowanie dobrze, a kolejne 21 proc. – raczej dobrze.

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Krytycznie działalność prezydenta ocenia 38,9 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej źle” wskazało 14,3 proc. badanych, natomiast 24,6 proc. wybrało wariant „zdecydowanie źle”. Jednocześnie 9,3 proc. respondentów nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania i zaznaczyło odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

W porównaniu z poprzednim badaniem IBRiS, przeprowadzonym dla Polsat News na przełomie maja i czerwca, notowania prezydenta wyraźnie się poprawiły. Wówczas pozytywnie działalność Karola Nawrockiego oceniało 48,1 proc. badanych, z czego 24,9 proc. wskazywało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 23,2 proc. – „raczej dobrze”.

Jednocześnie w poprzednim sondażu aż 47,9 proc. respondentów deklarowało niezadowolenie z działań prezydenta. Odpowiedź „zdecydowanie źle” wskazało 24,5 proc. ankietowanych, a 23,4 proc. wybrało wariant „raczej źle”. Brak jednoznacznej opinii deklarowało wówczas 4 proc. badanych. Najnowsze wyniki pokazują więc wyraźny wzrost ocen pozytywnych i jednoczesny spadek odsetka ocen negatywnych.

Ocena Karola Nawrockiego. Jak odpowiadały kobiety, a jak mężczyźni

Badanie pokazuje również, że lepiej działalność prezydenta oceniają mężczyźni. W tej grupie pozytywną opinię o Karolu Nawrockim wyraziło 53,2 proc. respondentów. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 28,2 proc. ankietowanych, a 25 proc. oceniło jego działalność raczej dobrze.

Wśród kobiet również przeważają pozytywne oceny, choć ich przewaga jest mniejsza. Zadowolenie z działań prezydenta deklaruje 50,4 proc. badanych kobiet. Spośród nich 33 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, natomiast 17,4 proc. – „raczej dobrze”.

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Negatywne opinie częściej pojawiają się wśród kobiet niż mężczyzn. Krytycznie działalność prezydenta ocenia 34 proc. mężczyzn, w tym 15,7 proc. wskazuje odpowiedź „raczej źle”, a 18,6 proc. – „zdecydowanie źle”. Wśród kobiet odsetek ocen negatywnych jest wyższy i wynosi 43,2 proc. Odpowiedź „raczej źle” wybrało 13,1 proc. respondentek, natomiast „zdecydowanie źle” wskazało 30,1 proc.

Niezdecydowanych jest więcej wśród mężczyzn. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 12,6 proc. badanych mężczyzn oraz 6,4 proc. kobiet.

Sondaż poparcia prezydenta. Jak Karola Nawrockiego oceniają wyborcy partii

Wyraźne różnice w ocenach widać także po preferencjach partyjnych. Najwyższe poparcie dla Karola Nawrockiego notowane jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie pozytywnie działalność prezydenta ocenia 91,4 proc. ankietowanych. Aż 85,1 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 6,3 proc. – „raczej dobrze”. Jedynie 2,9 proc. respondentów z tej grupy ocenia działania prezydenta negatywnie, a 5,7 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Bardzo wysokie poparcie widać także wśród sympatyków Konfederacji. W tej grupie 86,1 proc. badanych ocenia działalność prezydenta pozytywnie. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 27,2 proc. respondentów, natomiast 58,9 proc. wybrało wariant „raczej dobrze”. Krytyczne opinie wyraziło 11,9 proc. badanych, a 1,9 proc. nie miało zdania.

Znacznie bardziej podzieleni są wyborcy Trzeciej Drogi. Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 48,1 proc. ankietowanych z tej grupy, podczas gdy negatywną opinię wyraziło 32,3 proc. badanych. Jednocześnie 19,5 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności głowy państwa.

Zdecydowanie bardziej krytyczni są sympatycy Nowej Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Wśród wyborców Nowej Lewicy pozytywnie Karola Nawrockiego oceniło jedynie 14,3 proc. badanych i wszyscy wskazali odpowiedź „raczej dobrze”. Negatywne opinie dominują tu zdecydowanie – 85,7 proc. respondentów oceniło działalność prezydenta źle. Odpowiedź „raczej źle” wskazało 28,2 proc. badanych, a „zdecydowanie źle” – 57,5 proc.

Jeszcze bardziej krytyczni są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie pozytywnie Karola Nawrockiego ocenia zaledwie 12,9 proc. badanych. Negatywne zdanie deklaruje aż 85,9 proc. respondentów. Odpowiedź „raczej źle” wybrało 15,3 proc. badanych, a „zdecydowanie źle” – 70,6 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-27 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).